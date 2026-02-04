El Carnestoltes de Gironella incorpora un sopar popular i reforça les activitats
La població celebrarà el carnaval del 20 al 22 de febrer, amb la rua com a acte central de la festa
Regió7
Gironella celebrarà el seu carnaval del 20 al 22 de febrer (una setmana més tard del que marca el calendari), amb la incorporació d’un sopar popular com a principal novetat i una programació reforçada que tornarà a tenir la rua infantil i la gran rua com a grans protagonistes del Carnestoltes de Gironella.
La programació arrencarà el divendres 20 a 2/4 d'11 del matí amb l’arribada de la Perla (el personatge que dona la benvinguda a la festa) i la rua infantil de les escoles del municipi. Les comparses sortiran de la plaça de l’Estació, recorreran l'avinguda Catalunya, el Pont de les Eres i el carrer del Riu, i finalitzaran a la plaça Doctor Armengou. Tot seguit, els infants gaudiran d’una gran festa final a l’Espai el Blat. La jornada continuarà amb les actuacions de l’alumnat de l’Institut Pere Fontdevila, a 2/4 d'1 a l’Espai el Blat, i amb una visita festiva a la Residència Sant Roc a la 1 del migdia.
El vespre de divendres combinarà música i gastronomia amb una Glitter Dance Party a 2/4 de 9, seguida de la bikinada popular a 3/4 de 10 de la nit, on es podran tastar bikinis d’autor de la comarca. La nit es completarà amb el Tardeo 80’s Revival, a partir de les 10 de la nit, amb entrada gratuïta.
Rua i sopar
El dissabte 21 de febrer es viurà el plat fort del carnaval. A les 5 de la tarda tindrà lloc la concentració de colles i xarangues a la plaça de l’Estació, des d’on sortirà la gran rua encapçalada per la Perla, que recorrerà els carrers del municipi fins a retornar al mateix punt cap a les 7 de la tarda.
Com a novetat destacada, a les 9 del vespre s’organitzarà un sopar popular a l’Espai el Blat per allargar la festa. A les 11 de la nit començarà el cercatasques amb xarangues i, tot seguit, el ball de nit a l’Espai el Blat amb ÚltimÀtom Versions, Karnales Sound i Mordee_kai DJ. L’accés al ball estarà condicionat als menors i les entrades es poden adquirir a entradesgironella.cat.
El Carnestoltes de Gironella es tancarà diumenge 22 de febrer amb una proposta cultural per a tots els públics: La jaula de las locas, un espectacle còmic-musical amb cançons i coreografies actuals, carregat d’humor i energia positiva. Les entrades es poden comprar a entradesgironella.cat.
