Olvan inverteix més d’un milió d’euros en instal·lacions fotovoltaiques
L’Ajuntament instal·la plaques solars en diversos equipaments durant el 2025 i preveu una segona fase el primer semestre d'enguany
L’Ajuntament d’Olvan ha instal·lat plaques solars fotovoltaiques en diversos equipaments municipals durant el 2025. Les actuacions s’han dut a terme als edificis de l’Ajuntament, a la piscina d’Olvan, als vestuaris de la pista poliesportiva d'Olvan, al dipòsit d’aigua de Cal Rosal i al Centre de Serveis del Polígon Rocarrodona. En aquest darrer espai s’hi ha executat una instal·lació de gran capacitat, amb una producció aproximada de 1.300 kW/dia.
En conjunt, el projecte ha suposat la col·locació de 816 mòduls solars de 550 Wp, amb una potència total d’uns 500 kW nominals. Les actuacions han estat subvencionades per la Diputació de Barcelona a través del programa Renovables 2030 i han tingut un cost total de 618.622 euros. Es calcula que l’estalvi econòmic anual derivat d’aquestes instal·lacions serà de 62.374 euros.
Segons ha explicat l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, "veiem la possibilitat de compensar l’excedent amb el consum de les empreses del polígon o de particulars, i crear un embrió d’una comunitat energètica", un pas que reforçaria encara més el model d’autoconsum compartit al municipi.
El projecte també ha permès millorar l’entorn del Centre de Serveis del Polígon Rocarrodona-Olvan, amb el tancament perimetral de la finca, la millora dels accessos i el condicionament d’un dels mòduls existents.
Segona fase aquest 2026
De cara a aquest primer semestre de 2026, es preveu una segona fase que inclourà la instal·lació de plaques solars al Local Social de Cal Rosal, a l’Ateneu Olvanès i a les piscines de Cal Rosal, amb un pressupost de 457.575 euros.
Amb la suma de les dues fases, el municipi destinarà més d’un milió d’euros a energia verda, una aposta estratègica que s’emmarca dins el full de ruta del govern municipal (CUP) per avançar cap a una gestió més eficient dels recursos i un compromís ferm amb les energies renovables.
