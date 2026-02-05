El Consell d’Alcaldies del Berguedà analitza el pressupost comarcal, la Llei d’Alta Muntanya i reclama mesures urgents per a la C-16
Els alcaldes i alcaldesses de la comarca comparteixen a Cercs línies de treball en finançament, desenvolupament i mobilitat
Regió7
El Consell d’Alcaldies del Berguedà es va reunir aquest dimarts a Cercs per posar en comú diversos temes que marcaran el rumb de la comarca. Durant la sessió es va posar sobre la taula el pressupost comarcal, el nou acord territorial de desenvolupament local, les línies bàsiques de la futura Llei d’Alta Muntanya i el projecte europeu POCTEFA. També es va abordar la creixent preocupació de la sinistralitat de la carretera C-16 (Eix del Llobregat).
Pressupost del Consell Comarcal
Pel que fa al pressupost del Consell Comarcal per aquest any 2026, es va presentar una previsió de 23 milions d’euros en ingressos i 22,9 milions en despeses, xifres que representen un increment del 3,78% respecte al pressupost del 2025. L’objectiu principal és reforçar els serveis essencials i millorar l’organització interna de l’ens comarcal. El document contempla més recursos destinats a residus, depuradores i atenció a les persones, així com la consolidació de noves places de personal. També s’hi inclouen inversions supeditades a l’obtenció de subvencions, especialment en àmbits com els polígons industrials i l’habitatge.
En l’àmbit del desenvolupament local, es va donar a conèixer l’actualització del model de col·laboració al Berguedà. La proposta aposta per una manera de treballar més cooperativa i municipalista, amb un paper rellevant de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la definició d’una estratègia compartida per al conjunt del territori. El nou enfocament es basa en principis de confiança, transparència i consens entre administracions.
Llei d'Alta Muntanya
Un altre dels punts destacats de la sessió va ser la presentació, per part de la Generalitat de Catalunya, dels principals elements de l’avantprojecte de Llei d’Alta Muntanya. Aquesta futura normativa vol donar resposta a les especificitats dels territoris d’alta muntanya, com ara les vulnerabilitats derivades del canvi climàtic, la baixa densitat de població i la distància respecte als grans centres urbans. La llei preveu un marc normatiu propi, un Pla d’Actuacions Estratègiques, la creació de l’Oficina de l’Alta Muntanya i un model de governança més participatiu. La iniciativa s’alinea amb l’Estratègia del Pirineu 2024-2030, que impulsa projectes en àmbits com l’habitatge, la mobilitat, les energies renovables, la gestió forestal i el turisme sostenible.
Programa POCTEFA
Pel que fa als projectes europeus, el conseller comarcal de Turisme i Serveis i Difusió del Territori, David Font, va presentar els detalls del programa POCTEFA 2026-2029, que fomenta la cooperació transfronterera entre regions d’Espanya, Andorra i França. El Berguedà hi participa amb el projecte Tramuntanya, que pren el massís del Pedraforca com a territori pilot. El projecte té un pressupost global de 2,9 milions d’euros, dels quals 1,8 milions corresponen al Berguedà, i està cofinançat en un 65% pels fons FEDER. Les actuacions previstes inclouen la millora de la gestió dels espais naturals, la modernització de la xarxa de senders i la incorporació d’eines digitals per facilitar la informació i l’orientació als visitants.
Accidentalitat a la C-16
En el torn de precs i preguntes, l’Ajuntament de Cercs va posar sobre la taula la creixent preocupació per l’augment d’accidents a la carretera C-16 en les darreres setmanes. Davant d’aquesta situació, els alcaldes i alcaldesses van acordar elaborar un comunicat conjunt, amb el suport del Consell Comarcal, per demanar al Servei Català de Trànsit mesures urgents que permetin millorar la seguretat viària en aquest tram. La proposta serà traslladada a Trànsit pròximament.
