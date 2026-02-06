La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la filla menor d’edat de la seva parella a Berga
També li demana prohibició d’apropar-se a la menor durant 6 anys, llibertat vigilada de 5 anys i una indemnització de 4.000 euros.
La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la filla menor d’edat de la seva parella. Els fets haurien passat el migdia del dia 29 de desembre de 2019, al domicili familiar de la dona a Berga.
Segons l’escrit d’acusacions, l’home va seure al sofà al costat de la nena, que tenia 12 anys en el moment dels fets, amb la intenció de "satisfer la seva apetència sexual". Va començar a acariciar-li l’esquena, sense el consentiment de la menor, i va continuar tocant-li els pits i la vagina, mentre li demanava si li agradava el que sentia.
Per al Fiscal, aquests fets constitueixen un delicte d’abús sexual que mereix una pena de 5 anys de presó i la prohibició d’apropar-se o comunicar-se amb la menor durant 6 anys, a més d’un període de llibertat vigilada de 5 anys i una indemnització de 4.000 euros.
De fet, a hores d'ara l’acusat ja té una mesura cautelar d’allunyament cap a la noia, i la Fiscalia demana que es mantingui fins que hi hagi sentència ferma.
El judici se celebrarà dilluns a la secció 22a de l’Audiència de Barcelona.
