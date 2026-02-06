Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TractoradaRestabliment de l'R4Manifestació de docentsFesta de la LlumSix sevenMissió 'marciana'PAHC Bages
instagramlinkedin

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la filla menor d’edat de la seva parella a Berga

També li demana prohibició d’apropar-se a la menor durant 6 anys, llibertat vigilada de 5 anys i una indemnització de 4.000 euros.

El judici es farà a la secció 22a de l'Audiència de Barcelona

El judici es farà a la secció 22a de l'Audiència de Barcelona / Toni Albir / EFE

Eduard Font Badia

Manresa

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la filla menor d’edat de la seva parella. Els fets haurien passat el migdia del dia 29 de desembre de 2019, al domicili familiar de la dona a Berga.

Segons l’escrit d’acusacions, l’home va seure al sofà al costat de la nena, que tenia 12 anys en el moment dels fets, amb la intenció de "satisfer la seva apetència sexual". Va començar a acariciar-li l’esquena, sense el consentiment de la menor, i va continuar tocant-li els pits i la vagina, mentre li demanava si li agradava el que sentia.

Per al Fiscal, aquests fets constitueixen un delicte d’abús sexual que mereix una pena de 5 anys de presó i la prohibició d’apropar-se o comunicar-se amb la menor durant 6 anys, a més d’un període de llibertat vigilada de 5 anys i una indemnització de 4.000 euros.

De fet, a hores d'ara l’acusat ja té una mesura cautelar d’allunyament cap a la noia, i la Fiscalia demana que es mantingui fins que hi hagi sentència ferma.

Notícies relacionades

El judici se celebrarà dilluns a la secció 22a de l’Audiència de Barcelona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
  2. La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
  3. Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
  4. Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
  5. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  6. Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
  7. Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa
  8. Una allau de peticions deixa sense pagar més de la meitat de les ajudes per retirar amiant a Catalunya

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la filla menor d’edat de la seva parella a Berga

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la filla menor d’edat de la seva parella a Berga

Els docents catalans mantenen la vaga de l’11 de febrer i anuncien un «cicle indefinit de mobilitzacions»

Els docents catalans mantenen la vaga de l’11 de febrer i anuncien un «cicle indefinit de mobilitzacions»

Resolt un robatori molt "nadalenc" a Igualada

Resolt un robatori molt "nadalenc" a Igualada

La mestra Alba Baltiérrez i l’escoltisme de Manresa guanyen els Premis Séquia 2026

La mestra Alba Baltiérrez i l’escoltisme de Manresa guanyen els Premis Séquia 2026

Sant Fruitós de Bages convida a viure la Festa de l’Arròs des de dins amb un paquet turístic exclusiu

Sant Fruitós de Bages convida a viure la Festa de l’Arròs des de dins amb un paquet turístic exclusiu

El Sabadell guanya un 2,8% menys i recomprarà accions per 800 milions en lloc de pagar un dividend en efectiu

El Sabadell guanya un 2,8% menys i recomprarà accions per 800 milions en lloc de pagar un dividend en efectiu

El Ministeri de Transports manté la previsió d’obrir l’AP-7 al trànsit dilluns

El Ministeri de Transports manté la previsió d’obrir l’AP-7 al trànsit dilluns

Miguel Mamajón, psiquiatre: «Els adolescents ja parlen dels seus problemes amb avatars d’IA i poden rebre mals consells»

Miguel Mamajón, psiquiatre: «Els adolescents ja parlen dels seus problemes amb avatars d’IA i poden rebre mals consells»
Tracking Pixel Contents