«La IA no us robarà la feina, ho faran aquells que la sàpiguen utilitzar»
El catedràtic Xavier Sala-i-Martín desmunta a la jornada Impuls IA Berguedà els mites que envolten la IA tot assegurant que «ChatGPT ni tan sols és intel·ligent»
A la intel·ligència artificial l’envolten molts mites, com ara que serà capaç de substituir els humans, i la ponència magistral del reconegut catedràtic d’Economia de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala-i-Martín, va ajudar a confirmar alguns i a desmentir-ne molts més. Aquest va ser un dels plats forts de la jornada Impuls IA Berguedà, organitzada per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà amb la col·laboració de Regió7.
ChatGPT, el sistema d’intel·ligència artificial generativa desenvolupat per OpenAI, es va llançar el 2022 i, segons va apuntar, es tracta del producte que ha arribat als 100 milions d’usuaris més ràpidament a la història de la humanitat. I, així i tot, «no és intel·ligent», va clamar. Després que el públic s’agités per la sorpresa, va demostrar que tan sols és «una màquina de predicció de paraules, que en posa una darrere l’altra mitjançant sistemes de probabilitat, basant-se en els textos que troba a internet». L’eina no té la capacitat de discriminar entre el que és cert i el que no i, per tant, «si consulta un text en què es defensa el terraplanisme, el prendrà com a bo». Per això, va remarcar la importància de contrastar sempre les seves respostes.
Sense gairebé adonar-nos-en, la IA s’ha colat en molts àmbits del dia a dia. Un exemple són les aplicacions mòbils, que capten i analitzen totes les nostres dades per alimentar els seus algoritmes o, fins i tot, els cotxes que aparquen o condueixen sols. I si una cosa va quedar clara és que la IA és imperfecta i, per tant, hi ha casos en què és millor prescindir-ne.
Tot i això, el catedràtic insta a no caure en el catastrofisme i a tenir una mirada més conciliadora. «La IA no us robarà la feina, ho farà qui la sàpiga utilitzar millor», va detallar. El que passarà, segons el seu parer, és que algunes tasques desapareixeran perquè les faran intel·ligències artificials i, per contra, en sorgiran de noves. Això sí, va advertir que «cap IA us robarà l’empresa, però aquelles que sàpiguen com fer-la anar sí que us podran fer mal».
