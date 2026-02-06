Oficis Berguedà amplia serveis per potenciar la inclusió i la formació
L'associació incorpora noves col·laboracions, tallers i formacions
Oficis Berguedà incorpora novetats amb l’objectiu d’ampliar els seus serveis i reforçar la formació, els oficis tradicionals i la inclusió social al Berguedà. Una de les principals novetats és la vinculació amb Autisme Berguedà.
En l’àmbit del creixement personal, s’incorporen tallers de Tècniques Curatives Ancestrals, que abordaran des de la història del seu origen fins a les possibles aplicacions terapèutiques actuals, amb un enfocament en la millora personal i l’empoderament. A més, es programaran tallers i xerrades sobre teràpies alternatives a la seu d’Oficis Berguedà (c/ dels Àngels, 5. Berga), amb propostes d’alta especialització i tècniques poc conegudes.
Pel que fa als oficis tradicionals, Oficis Berguedà treballa conjuntament amb empreses instal·ladores de subministraments i de reparacions domèstiques i amb la validació del Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès. L’objectiu és oferir persones preparades tant manipulativament com tècnicament perquè puguin incorporar-se com a operaris i completar la seva formació dins de cada empresa.
Paral·lelament, l’associació impulsa tallers especialitzats en perruqueria, costura i administració en anglès, entre d’altres. Com a novetat, aquests tallers presencials requereixen una petita aportació econòmica i un mínim del 75% d’assistència per poder ser validats.
Oficis Berguedà també manté la seva aposta per la venda de productes socialitzats a preus molt baixos (cobertura similar a la de la Gratibotiga, que va haver de tancar). I destaca la col·laboració de l’associació amb l’artista RoLlo, que crea dissenys innovadors i d’estètica Bauhaus. La venda d’aquestes peces úniques contribueix a donar més visibilitat i suport econòmic a Oficis Berguedà.
