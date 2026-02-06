Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans de cap de setmanaRodaliesRevolta PagesaFesta de la LlumSix sevenPremis Séquia 2026PAHC Bages
instagramlinkedin

El PSC de Berga reclama una solució urgent per l'afectació de les retencions a la C-16

El grup socialista diu que calen solucions urgents els divendres a la tarda, quan hi ha conductors que intenten passar per l'interior de la ciutat per estalviar-se la cua

Cues a l'interior de Berga pel col·lapse a la C-16

Cues a l'interior de Berga pel col·lapse a la C-16 / Arxiu Regió7

Anna Costa

Anna Costa

Berga

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Berga considera que el col·lapse de trànsit al centre de la ciutat de vehicles que es volen estalviar la cua de la C-16 és un problema greu. Aquesta situació es viu, especialment, els divendres a la tarda i a l’inici dels caps de setmana, coincidint amb episodis de nevades i amb l’augment de l’afluència de visitants cap a la muntanya i les segones residències en l'època hivernal.

Els socialistes asseguren que "en aquestes situacions, Berga es converteix en una via de pas per a molts vehicles que es dirigeixen cap a les comarques veïnes, fet que provoca una sobresaturació del trànsit urbà de la ciutat". I afegeix que aquesta situació genera "una circulació totalment congestionada", que "dificulta greument la mobilitat dels veïns".

Important congestió a la C-16 en sentit Cerdanya

Congestió a la C-16 en sentit Cerdanya / Arxiu Regió7

Des del PSC adverteixen que "aquest col·lapse va més enllà de les molèsties habituals i pot comportar problemes greus de seguretat, ja que pot dificultar o impedir el pas dels serveis d’emergència, amb el risc que això comporta per a la ciutadania".

Notícies relacionades

El grup demana mesures urgents per aplicar-les abans d'altres que poden ser més a mitjà termini. "Som conscients que l’equip de govern està estudiant aquesta problemàtica, però considerem que la situació requereix mesures clares i efectives a curt termini, ja que es tracta d’un problema recurrent que es repeteix any rere any i que es concentra en moments molt concrets".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
  2. La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
  3. Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
  4. Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
  5. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  6. Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
  7. Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa
  8. Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa

El PSC de Berga reclama una solució urgent per l'afectació de les retencions a la C-16

El PSC de Berga reclama una solució urgent per l'afectació de les retencions a la C-16

Tarda complicada a la C-55: xoc entre tres cotxes i retencions de més de quatre quilòmetres

Tarda complicada a la C-55: xoc entre tres cotxes i retencions de més de quatre quilòmetres

Quan els pots de pintura sonen a esperança: la batucada que fa bategar l'escola terapèutica Valldaura, a Olvan

Quan els pots de pintura sonen a esperança: la batucada que fa bategar l'escola terapèutica Valldaura, a Olvan

Comença la reconversió de la caserna de Sant Vicenç de Castellet en habitatge social

Comença la reconversió de la caserna de Sant Vicenç de Castellet en habitatge social

El congrés tecnològic ISE torna a batre rècord i tanca amb més de 92.000 assistents

El congrés tecnològic ISE torna a batre rècord i tanca amb més de 92.000 assistents

Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»

Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»

Igualada Acull alerta de la falta de relleu en el voluntariat

Igualada Acull alerta de la falta de relleu en el voluntariat

Culmina l'ampliació de les voreres de les Bases de Manresa

Culmina l'ampliació de les voreres de les Bases de Manresa
Tracking Pixel Contents