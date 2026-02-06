El PSC de Berga reclama una solució urgent per l'afectació de les retencions a la C-16
El grup socialista diu que calen solucions urgents els divendres a la tarda, quan hi ha conductors que intenten passar per l'interior de la ciutat per estalviar-se la cua
El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Berga considera que el col·lapse de trànsit al centre de la ciutat de vehicles que es volen estalviar la cua de la C-16 és un problema greu. Aquesta situació es viu, especialment, els divendres a la tarda i a l’inici dels caps de setmana, coincidint amb episodis de nevades i amb l’augment de l’afluència de visitants cap a la muntanya i les segones residències en l'època hivernal.
Els socialistes asseguren que "en aquestes situacions, Berga es converteix en una via de pas per a molts vehicles que es dirigeixen cap a les comarques veïnes, fet que provoca una sobresaturació del trànsit urbà de la ciutat". I afegeix que aquesta situació genera "una circulació totalment congestionada", que "dificulta greument la mobilitat dels veïns".
Des del PSC adverteixen que "aquest col·lapse va més enllà de les molèsties habituals i pot comportar problemes greus de seguretat, ja que pot dificultar o impedir el pas dels serveis d’emergència, amb el risc que això comporta per a la ciutadania".
El grup demana mesures urgents per aplicar-les abans d'altres que poden ser més a mitjà termini. "Som conscients que l’equip de govern està estudiant aquesta problemàtica, però considerem que la situació requereix mesures clares i efectives a curt termini, ja que es tracta d’un problema recurrent que es repeteix any rere any i que es concentra en moments molt concrets".
