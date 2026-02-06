Xavier Sala i Martín: "ChatGPT és 'empollón' però no és intel·ligent, i comet errors"
L’economista exposa a Cal Rosal, davant de 230 empresaris i empresàries, els riscos i les oportunitats de la IA
Amb americana vermella —en sintonia cromàtica amb el logotip de l’ACEB (Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà)—, Xavier Sala i Martín va omplir ahir, dijous, l’Espai Curriu de Cal Rosal de reflexions, exemples sorprenents i advertiments clars sobre la intel·ligència artificial (IA). L’economista va oferir una xerrada àgil, distesa, plena de moments per somriure i molt didàctica, davant d’unes 230 persones, empresaris i empresàries de sectors diversos, i també representants institucionals de la comarca com ara els alcaldes dels tres municipis que comparteixen terme municipal a Cal Rosal: el de Berga, Ivan Sànchez; el d’Olvan, Sebastià Prat; i l’alcaldessa d’Avià, Patrocini Canal. També el president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas; o l’alcalde de Gironella, David Font.
Des del primer moment, Xavier Sala i Martín va voler deixar clar que moltes de les idees que tenim sobre la IA són exagerades o directament errònies. «Les màquines fan molt bé les tasques per les quals han estat entrenades, però no saben fer res més», va remarcar. I ho va exemplificar amb contundència: «Si al ChatGPT li fas una pregunta que no ha vist mai, no sap què fer perquè no és intel·ligent».
Va explicar que ChatGPT no és més que «un model de predicció de paraules», que ha llegit pràcticament tots els textos d’Internet, però que no els entén. «És un empollón, però no és intel·ligent». D’aquí, el seu avís: «No et pots refiar del ChatGPT perquè comet errors». I encara va anar més enllà: «No està dissenyat per dir la veritat. Diu les coses de manera probabilística». Ara bé, l’advertiment és tan necessari justament perquè entrarà en els processos productius i, per tant, cal que sapiguem fer-ne el millor ús.
Amb exemples provocadors, va insistir que la IA no té sentit comú ni criteri. «Un robot encarregat d’alimentar nens podria rostir el gat», va dir, per il·lustrar fins a quin punt una màquina pot executar ordres sense entendre’n el significat.
Tot i els advertiments, Sala i Martín no es va mostrar en contra de l’ús de la tecnologia. Al contrari, va defensar que «en algunes feines ens farà més productius» i va assenyalar que «la feina no te la robarà la IA, sinó algú que l’utilitzi de manera intel·ligent». Això sí, va reclamar «seny i alerta amb els venedors de fum» i va insistir que les empreses han de tenir molt clar quin marge d’error estan disposades a assumir quan contracten sistemes d’intel·ligència artificial.
Entre els assistents, la xerrada va generar reflexions diverses. Eli Juez, professora de FEDAC Xarxa de Berga, valorava especialment l’impacte en l’àmbit educatiu: «Ha estat una xerrada molt interessant. Per a mestres i professors la IA és una eina útil, ens permet personalitzar molt els materials segons les necessitats de cada alumne. Però tenim un meló obert als centres educatius: vetllar perquè els alumnes en facin un bon ús».
Pujar al carro de la IA
Per la seva banda, Jordi Matamala, de Lexia Advocats, amb despatxos a Berga i Manresa, considerava que el to de la xerrada havia estat «una mica pessimista». «S’ha de tenir una mirada més constructiva, tot i que és cert que cal anar molt amb compte amb aspectes com la protecció de dades», afirmava. El debat que va precedir la intervenció de Sala Martín, amb el professor Marc Bernadich, l’enginyer Josep Maria Ganyet i l’exconsellera d’Economia Natàlia Mas, havia entrat més en un diàleg sobre les oportunitats que oferia la IA i els seus riscos. Matamala afegia que amb la IA el progrés serà encara més ràpid del que imaginem: «El cotxe autònom el veig molt més avançat del que pensem. Hem de pujar ja tots al carro de la IA». A Lexia Advocats ja fan servir la intel·ligència artificial «per donar un millor servei i més ràpid, amb programes de pagament i màxima seguretat». Però sempre fa falta el criteri tècnic humà: «Per fer servir bé la IA necessites criteri professional, coneixement, experiència i sentit comú, perquè els errors hi són».
La xerrada va deixar un missatge clar: la intel·ligència artificial és una eina potent i transformadora, però imperfecta. Pot multiplicar capacitats, però també amplificar errors. I ja viu entre nosaltres.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera