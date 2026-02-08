Bagà viu una Festa de l'Arròs extraordinària estrenant plaça i vuit capgrossos
L'Esbart Cadí celebra els 75 anys amb una sessió especial del Ball Cerdà i la presentació de quatre parelles de nans que simbolitzen la cultura dels Països Catalans
Bagà ha viscut aquest diumenge una nova edició de la Festa de l’Arròs amb un marcat accent festiu i cultural, coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l’Esbart Cadí i l’estrena de vuit nous capgrossos que simbolitzen la diversitat de la dansa popular dels Països Catalans.
La Festa de l’Arròs ha tornat a omplir la plaça Porxada de Bagà en una edició especialment lluïda, marcada per la recent renovació d’aquest espai, acabada el passat mes de setembre. La nova imatge de la plaça ha aportat un valor afegit a una celebració que combina tradició, cultura i promoció del poble. Enguany, però, la decoració ha variat respecte a la tradició, ja que no s’han utilitzat boixos a causa del seu mal estat a l'entorn natural de l'Alt Berguedà provocat per la plaga de la papallona del boix, una decisió consensuada amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró per preservar aquest element vegetal.
Ball Cerdà especial
La festa ha tingut aquest any un fort component commemoratiu gràcies al 75è aniversari de l’Esbart Cadí de Bagà, que ha volgut fer una celebració especial mirant al passat, al present i al futur de l’entitat. Una de les principals novetats s’ha viscut en l’obertura del tradicional Ball Cerdà, que habitualment enceten l’última parella que s’ha casat al poble i la primera que ho farà durant l’any. En aquesta edició especial, tres parelles d'edats gran, adulta i jove han obert el ball en representació de les tres etapes de la història de l’Esbart.
Un cop feta aquesta obertura simbòlica, el Ball s’ha obert, com és costum, a la participació de tot el poble, amb desenes de parelles sumant-s’hi de manera espontània. La ballada popular ha donat pas tot seguit a l’actuació de l’Esbart Cadí, que ha iniciat la seva exhibició amb una estrena molt esperada: un ball de nans, una dansa de nova creació que ha servit per presentar vuit capgrossos nous.
Aquests vuit nans, distribuïts en quatre parelles, representen els quatre grans àmbits de dansa que treballa l’Esbart: Catalunya, el País Valencià, l’Aragó i les Illes Balears. Les figures simbolitzen la riquesa i la diversitat del patrimoni coreogràfic que l’entitat ha anat preservant i difonent al llarg de tres quarts de segle.
La Festa de l’Arròs, que va néixer com una iniciativa solidària adreçada als col·lectius més vulnerables, s’ha consolidat amb el temps com un dels grans esdeveniments culturals i turístics de Bagà. La implicació dels cuiners, encarregats de preparar una paella multitudinària, i la participació d’entitats com els geganters i l’Esbart Cadí, han tornat a convertir la cita del segon cap de setmana de febrer en un punt de trobada de veïns i visitants.
2.500 racions i 250 quilos d’arròs per a la gran paella
La Festa de l’Arròs ha tornat a tenir com a gran protagonista la monumental paella popular, una de les imatges més icòniques de la jornada. Al capdavant dels fogons hi havia, un any més, el cuiner Modesto Grille, un dels noms propis d’aquesta tradició que fa quatre dècades que alimenta el poble i els visitants.
Enguany, la cuina s’ha dimensionat per servir fins a 2.500 persones, una xifra que reflecteix l’arrelament i l’èxit de la festa. Per fer-ho possible, s’han utilitzat 250 quilos d’arròs, als quals s’hi han afegit 50 quilos de ceba, 40 quilos de musclos, 35 quilos de gambes, 30 quilos de costella de porc, 25 quilos de pollastre i 30 quilos de botifarra, una combinació que dona com a resultat una paella contundent i molt celebrada.
La jornada als fogons ha començat ben d’hora. L’equip, format per cinc persones, ha iniciat la preparació a les set del matí, quan encara la plaça començava a despertar-se. El foc ha fet la resta amb prop de 700 litres d’aigua, procedents de la xarxa del mateix poble.
Grille acumula ja 42 anys d’experiència en aquesta cita. Des de 1984 és una presència fixa a la plaça, on inicialment ajudava a fer foc i a donar un cop de mà als veterans que aleshores portaven el pes de la cuina.
