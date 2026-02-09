Mobilitat
Berga estudia mesures per evitar el caos viari derivat de les cues a la C-16
El PSC planteja tallar els accessos sud i centre, mentre l'alcalde posa sobre la taula bloquejar les sortides del nord per perjudicar la picaresca dels conductors de pas
Lídia López
L'Ajuntament de Berga treballa per posar remei a l'increment de trànsit que pateix la ciutat cada divendres a la tarda. En coincidència amb l'inici del cap de setmana i durant la temporada alta del turisme de neu, la capital del Berguedà s'omple de vehicles per la picaresca d'alguns conductors que volen estalviar-se una estona de retenció a la C-16 i fan via pel nucli fins a enllaçar amb les sortides al nord del municipi. També es produeix de baixada, els diumenges, amb menys intensitat. El grup del PSC ha demanat a l'equip de govern que mogui fitxa, i ja hi ha algunes opcions sobre la taula.
"La situació ens preocupa perquè dificulta greument la mobilitat a la ciutat, no només per a veïns i veïnes, sinó que també pot comportar problemes greus per a la mobilització dels serveis d'emergència", advertia el regidor socialista Marc Ortega en el decurs del ple ordinari de febrer, compartint la solució pensada des del seu grup: tancar els accessos sud i centre de la ciutat. Amb aquesta proposta, defensava, "el trànsit fluirà", tot i valorar que l'etapa inicial pot ser "caòtica". En tot cas, el regidor posava de manifest que "cal prendre una mesura realista i immediata".
"Fa molt de temps que hi donem voltes", confirmava l'alcalde, Ivan Sànchez, entomant la proposta del PSC dins un debat que, tal com va apuntar, ja s'havia traslladat a la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, i també al Servei Català de Trànsit. Ara bé, el batlle matisava que la possibilitat de barrar les entrades és la menys factible, tenint en compte les competències municipals i el fet que, perquè sigui efectiu, també hauria d'implicar impedir l'entrada des de Cal Rosal.
És per aquest motiu que Sànchez compartia una idea completament inversa a la plantejada pels socialistes: tancar les sortides. "Pot semblar una mica rocambolesca", reconeixia l'alcalde, detallant que la mesura suposaria impedir la incorporació a l'Eix del Llobregat des de Berga nord o aprofitant la connexió amb la C-26 (es limitaria el pas en direcció a Vilada). En definitiva, accions que també requeririen el suport de Trànsit per executar-la i que "els primers dies, generarem un col·lapse monumental", pel fet que "per molt que senyalitzis o informis, la gent no s'ho creurà i entrarà a Berga".
Més reunions per pactar les accions
Tot i que la reflexió es fes en públic, encara no hi ha cap decisió ni acord al respecte. De fet, Sànchez va assenyalar que tornarà a plantejar la qüestió en una nova reunió amb els cossos d'ordre, les setmanes vinents. "Evidentment, la gent de fora que vulgui entrar a la ciutat a visitar-la, comprar-hi i gaudir de la restauració tindran el dret a fer-ho", recalcava el batlle, reflexionant que "els nostres veïns i veïnes tenen dret a moure's per la nostra ciutat amb comoditat" i també "si hi ha una emergència, hem de poder actuar ràpidament".
Sigui com sigui, Sànchez va comprometre's a compartir qualsevol novetat amb els grups de l'oposició, i en especial si s'arriba a alguna entesa pel que fa a possibles accions. "És un tema prou important per tractar-lo en una reunió de portaveus", assenyalava l'alcalde, anticipant de nou que "fem el que fem, els primers dies serà espectacular" si bé "alguna actuació està clar que hem de dur a terme".
