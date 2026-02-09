Festes
El Carnaval de Berga engega motors amb el quart Concurs de vídeos
El certamen ha premiat tres propostes entre la quinzena de curts presentats enguany, en una gala celebrada al local dels Castellers de Berga
Redacció
Berga va engegar oficialment la celebració del Carnaval d'enguany amb una nova edició del Concurs de vídeos de promoció de les colles. La proposta ha crescut en la seva quarta edició, sumant un total de tres categories i 600 euros en premis bescanviables per vals de compra a les botigues de Bergacomercial. A més, la vetllada també va servir per donar la benvinguda a les reines d’aquest 2026, representades per Thelma i Louise.
El premi gran del certamen, al Millor vídeo, l'ha guanyat la Generació Random, amb la proposta titulada "Anar-hi, anar-hi, anar-hi". El guardó, atorgat per l'Ajuntament de Berga, té un valor de 300 euros. En segon lloc, s'ha reconegut el vídeo “Casa Kongsistorial”, de la Generació del 1998, com a premi a la Millor interpretació per part de Televisió del Berguedà. Està retribuït amb 150 euros. I amb el mateix valor econòmic, patrocinat per Bergacomercial, la Generació del 1999 ha guanyat el premi al Millor guió amb “L'incident de la Cereria”.
Els tres vídeos han resultat guanyadors entre la quinzena de propostes presentades enguany, totes elles projectades en l'acte celebrat al local dels Castellers de Berga. La vetllada també va servir per rebre ses majestats, celebrar un sopar popular i culminar amb una fi de festa musical. El programa d'activitats es reprendrà aquest divendres, amb la Baixada d’Andròmines impulsada per l'Associació de Veïns del carrer Major.
