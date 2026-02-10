Transport públic
El Bus Berga perd usuaris durant el 2025
L'equip de govern revisarà les causes de la davallada, tot i precisar que el servei manté freqüències amb força afluència
Lídia López
El Bus Berga, el servei d'autobús urbà de la capital del Berguedà, va perdre usuaris durant el 2025. Segons les dades publicades per l'Ajuntament de Berga, el total de viatgers es va reduir prop d'un 15% durant el primer semestre de 2025 en comparació amb l'any anterior. Les xifres van ser corroborades en el decurs del ple de febrer per part del regidor de Mobilitat, Guillem Canal, qui a preguntes del grup de Junts per Berga va avançar que revisaran els motius d'un descens sostingut la segona meitat de l'any.
"Hem d'acabar de parlar amb la companyia per veure a què pot haver sigut deguda aquesta davallada", assenyalava Canal, matisant que "continuem tenint uns números importants, sobretot en moments puntuals d'entrades i sortides a les escoles". La seva intervenció era fruit de la pregunta del portaveu de Junts, Ramon Caballé, qui alertava l'equip de govern que el servei havia perdut uns 5.000 usuaris entre gener i juny de 2025. En concret, va passar de validar 34.140 viatges el 2024 als 29.024 el mateix període de l'any següent. Ara bé, la dada del curs passat continua sent superior a la de fa dos i enrere, sent el segon millor registre des que es recullen els resultats (d'ençà del 2015).
En aquest sentit, tot i remarcar que la baixada "es pot atribuir a moltes coses", Caballé recordava les modificacions implementades en els horaris i les freqüències durant el primer trimestre de 2025, primer en període de proves (entre gener i febrer) i oficialitzades al març. Uns moviments que, valorava, també s'hauran de tenir en compte a l'hora d'analitzar les dades definitives, que encara no són públiques. Sigui com sigui, Canal va replicar que, arran d'aquests canvis, s'havien reduït notablement les queixes respecte del servei, defensant que les modificacions introduïdes eren necessàries per complir amb les previsions. Cal tenir present que, segons va exposar el consistori, els horaris i expedicions s'havien hagut d'ajustar a la nova realitat del servei amb la incorporació del vehicle elèctric.
Voluntat de millorar
Amb tot, tant Canal com Caballé van coincidir a destacar la necessitat del servei, atenent motius d'accessibilitat i sostenibilitat. "És molt important per Berga, sobretot per l'alumnat i per les persones amb mobilitat reduïda, de poder utilitzar el servei", refermava el titular de Mobilitat. D'aquesta manera, i per tal de reflotar les xifres, el portaveu de Junts va suggerir accions com millorar la informació, a través de la cartelleria present a les parades i amb l'aplicatiu de Berga Connecta.
Per la seva banda, Canal descartava entre les possibles raons de la baixada d'usuaris l'aspecte de la difusió, pel fet que els elements divulgatius van mantenir el disseny de l'any anterior, quan el Bus Berga va assolir el màxim històric d'usuaris. "Està clar que hem de mirar aquests números i, sobretot, detallar bé quines línies tenen més usuaris, quines menys, i el tipus d'expedicions", sentenciava Canal.
Actualment, el Bus Berga disposa de tres línies: la L-1, Ciutat; la L-2, Avià; i la L-3, Casampons. El servei de transport urbà està operatiu els laborables de dilluns a divendres, de les 07.30 a les 20.30 hores, i els dissabtes feiners, de 09.00 a 13.00 hores.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura