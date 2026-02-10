Festes
El Carnestoltes de Puig-reig estrena ubicació per les exhibicions de la rua
L'agenda inclou la celebració infantil, dues cercaviles i els sopars populars com a activitats més destacades
Redacció
Puig-reig desplega un cap de setmana de disbauxa al voltant del Carnestoltes. El gruix d'activitats serà els dies 13 i 14 de febrer, tot i que l'agenda inclou algunes propostes al llarg de la setmana. La novetat d'enguany es troba en la ubicació del final de la rua, que tindrà lloc a la plaça Nova.
El canvi en el recorregut de la cercavila principal ja es va introduir en l'edició passada de la festa, si bé la pluja va truncar el programa i va obligar a traslladar la celebració al pavelló d'esports. Així, si la meteorologia ho permet, la rua arrencarà a les 16.30 hores del dissabte des del Camp de Futbol i arribarà a la plaça Nova, on les comparses desenvoluparan les seves exhibicions. El sopar i el ball sí que es mantenen a l'equipament esportiu.
El divendres al matí serà el torn dels menuts, que tindran com a plat principal la cercavila infantil. I el mateix dia, però en la franja de vespre i nit, s'han previst els actes del Carnaval Jove, que inclouen un sopar popular, el pregó del Rei Carnestoltes, una rua nocturna amb cercabars i un ball amb DJs com a fi de festa.
Abans del cap de setmana, el Carnestoltes de Puig-reig es respira a la Biblioteca Guillem de Berguedà, que ha previst diferents tallers infantils les tardes dels dies 10 i 12 de febrer. Per la seva banda, el Carnaval Sènior serà l'11 de febrer, amb un ball adreçat a la gent gran del poble al pavelló d'esports, a partir de les 18.00 hores. Trobareu el detall del programa, aquí.
