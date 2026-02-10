Mobilitat
El Transport a la Demanda del Berguedà senyalitza els punts de servei
El Consell Comarcal ha instal·lat una cinquantena d'indicatius amb un pressupost de gairebé 17.500 euros
Redacció
El Transport a la Demanda (TAD) del Berguedà es visibilitza al territori a través de la instal·lació de 48 senyals de punt de servei arreu de la comarca. El projecte ha tingut un cost de 17.430 euros finançats a través dels fons europeus Next Generation, i permetran continuar impulsant un servei que el 2025 va sumar més de 4.500 usuaris.
Segons han informat des de l'ens supramunicipal, l'actuació ha consistit en la instal·lació de senyals específics que incorporen la nova imatge de Clic.cat, que identifica el recurs a tot Catalunya. En funció del lloc, s'ha aprofitat la senyalització vertical i marquesines existents, o s'han col·locat nous elements indicatius. Les ubicacions marquen els punts d'inici i final de les 13 rutes actualment disponibles.
Prop de 4.000 desplaçaments el 2025
Des del Consell destaquen que el TAD va registrar un total de 3.991 desplaçaments al llarg del 2025 i 4.588 usuaris, amb una mitjana aproximada de 333 serveis mensuals. El servei, afirmen, permet garantir l'accés a la mobilitat als residents dels municipis amb menor població i que no disposen de línies regulars de transport públic, apropant els viatgers a les poblacions on enllaçar amb els autobusos o a la destinació final, segons les característiques de cada trajecte.
Per fer-ne ús, els usuaris han de sol·licitar el servei el dia abans, a través de l'aplicació Flexitransport o trucant al 900 69 65 66. Els viatgers abonen només una part reduïda del cost del desplaçament, mentre que la resta és finançada pel Consell Comarcal del Berguedà, en el marc del conveni amb la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya.
