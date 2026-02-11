Residus
El Berguedà revisa la capacitat de les àrees de contenidors tancats per guanyar eficàcia
El Consell Comarcal opta a una subvenció que ha de permetre guanyar volumetria en els punts on s'han detectat mancances
Lídia López
El Consell Comarcal del Berguedà opta a una subvenció per adquirir més material dins l'àmbit de la gestió dels residus. Concretament, l'administració supramunicipal vol guanyar capacitat en termes de volumetria, ja que d'ençà del desplegament del model de contenidors tancats ha pogut detectar algunes mancances que es volen corregir. El finançament procedeix dels fons Next Generation, tot i que no s'han detallat les quantitats.
Segons ha detallat el president del Consell, Moisès Masanas, l'objectiu final d'aquesta iniciativa és "comprar equipament" que, en lloc d'incloure's en l'amortització del contracte es pugui cobrir amb un finançament extern. Tal com ha reconegut el president, "amb els mesos que portem d'experiència implementant el nou sistema, hem vist que hi ha un seguit de punts on la volumetria per recollir la brossa ha quedat curta", i això provoca que "si l'usuari en vol fer ús, no té capacitat perquè no hi ha prou volum".
Així, la solució implica "comprar més equips" que permetin ajustar aquestes necessitats, sense carregar-ho a les condicions de l'actual contracte. En tot cas, Masanas assevera que, tal com ha pogut tractar amb les alcaldies, "el model no el discuteix ningú" i només cal "ajustar-lo". "Hem de prendre solucions adients a cada àrea", sentencia.
Actualització puntual del contracte
La tramitació d'aquesta subvenció s'aprovarà en el decurs del ple extraordinari d'aquest dimecres, en un punt que delega puntualment unes competències de l'àrea de residus a la presidència per tal d'agilitzar els tràmits per a les actuacions previstes. Aquesta avocació també inclou l'encàrrec per a la modificació del contracte, en un aspecte molt acotat al voltant de la cobertura de les zones industrials. En paraules de Masanas, consisteix a "incloure uns serveis als polígons, que en el contracte no estaven inicialment previstos".
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu