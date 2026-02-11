Administració pública
El Consell Comarcal del Berguedà ja pensa en Sant Francesc: el nou pressupost inclou la redacció del projecte pel trasllat
Els comptes també incorporen altres inversions destacades en matèria d'habitatge, serveis tècnics als municipis i polígons industrials
Lídia López
El Consell Comarcal del Berguedà porta a aprovació, aquest dimecres al vespre, el pressupost de l'ens supramunicipal del 2026. Tal com ha exposat el president de la corporació, Moisès Masanas, els comptes d'enguany superen els 23 milions d'euros, un 3,78% més elevat que el del 2024 (el darrer que es va aprovar). Una de les inversions més destacades és la partida per a la redacció del projecte executiu de rehabilitació de la segona planta del Convent de Sant Francesc, on l’administració vol traslladar la seva seu i la de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. També són rellevants les dotacions en matèria d’habitatge, serveis tècnics i polígons industrials.
Segons ha compartit Masanas, el calendari que té sobre la taula l'equip de govern comarcal respecte de la futura nova seu és de poder enllestir el projecte executiu durant el primer semestre, per tal que la segona meitat de l'any es pugui dedicar a fer la licitació i definir el finançament. El president ha assegurat que "tenim una part de diners, amb el Pla General d'Inversions", però reconeix que hauran de completar els fons una vegada coneguin el detall del cost dels treballs. "No és una cosa que vulguem forçar, perquè és molt important i ho volem fer prou bé perquè sigui operativa i presti el millor servei a la ciutadania", ha declarat Masanas, que ha evidenciat que el desig seria poder posar fil a l'agulla a les obres entre finals d'aquest 2026 i inicis del 2027.
En paral·lel, la corporació haurà de decidir el futur de l'actual edifici que acull les oficines, ubicat al carrer Barcelona. Tot i assenyalar que no hi ha cap decisió tancada, el president ha remarcat que "això és un actiu del Consell Comarcal" i, per tant, "pot ser una part del finançament de Sant Francesc". En tot cas, també és una opció plausible destinar-lo a una eventual ampliació de la Biblioteca Vinyes i Cluet, que es troba en un immoble a tocar del Consell: "Potser l'Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona entenen que això és un espai necessari perquè pugui créixer la biblioteca". "Estem treballant encara amb diferents escenaris", ha corroborat.
Creix el capítol de personal
Una altra partida d'inversió remarcada per Masanas ha estat la que es vol destinar per a la compra de dos habitatges que es destinarien a atendre urgències residencials vinculades a l'àrea de Serveis Socials de l'ens. A través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, es calcula destinar 100.000 euros a l'adquisició d'aquests immobles, dels quals no s'ha especificat quina serà la ubicació. Amb una xifra similar, que ascendeix als 85.000 euros, el president ha anunciat que s'executarà una actuació de retolació als polígons industrials de la comarca sota la marca unificada "Berguedà Industrial". Aquesta acció vol acompanyar les inversions que implementaran diferents municipis berguedans entre aquest any i el vinent.
En termes globals, un dels capítols de despesa que més incrementa és el del personal. Segons Masanas, el motiu és la funcionarització del personal i la cobertura de places estructurals, a més de les regulacions retributives a l'alça. En concret, la previsió inicial per aquesta anualitat és de destinar-hi 4,7 milions d'euros, un 14,84% més que la de 2024. Una de les àrees que es reforçaran és la del Servei d'Assistència Tècnica (SAT), que vol disposar de fins a tres arquitectes que puguin, entre altres funcions, treballar pels ajuntaments més petits, tal com han reclamat alguns batlles amb anterioritat. També hi ha hagut altres incorporacions a la plantilla en àrees com la de Serveis Socials, Joventut o Serveis Interns.
Finalment, des del Consell posen en relleu que els nous comptes ja inclouen la totalitat del nou contracte de residus, que implementa tots els seus serveis des del darrer mes de novembre. De fet, en l'apartat d'ingressos, destaca l'augment del recapte en matèria de tributs i preus públics, que segons la previsió inicial fregarà els 10 milions d'euros aquest 2026, procedent principalment de la taxa de residus. En darrera instància, Masanas ha precisat que el pressupost inclou un superàvit en el balanç d'ingressos i despeses (per valor de 117.000 euros) que servirà per cobrir el romanent negatiu de tresoreria de l'exercici del 2024 i evitar l'aprovació d'un pla d'ajust.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu