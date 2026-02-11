Protestes
Els estudiants de Berga es manifesten per la vaga educativa
Un grup d'un centenar d'alumnes dels diferents centres de la ciutat marxen per reivindicar que es blindi un sistema públic, inclusiu i de qualitat
Lídia López
Prop d'un centenar d'alumnes de secundària es manifesten aquest matí pels carrers de Berga i en direcció a la plaça de Sant Pere. Es tracta d'una acció impulsada pel Sindicat d'Estudiants de l'Institut Guillem de Berguedà en el marc de la vaga educativa que aquest dimecres es desenvolupa arreu de Catalunya. Els joves reivindiquen la qualitat del servei, defensant un sistema públic i inclusiu. També recalquen el seu dret a l'acció col·lectiva.
"Som joves conscients, amb veu pròpia, amb drets i amb la capacitat de transformar la societat des de l'aula", reblen en el manifest facilitat per la secretaria del col·lectiu convocant, on evidencien el seu objectiu de defensar una "educació pública, crítica, inclusiva i democràtica, que no discrimini per classe social, origen, gènere o capacitats".
Els alumnes recalquen el seu desig per vetllar per un sistema que "ens formi com a ciutadans lliures i conscients" i, per aquest motiu, destaquen la "llibertat estudiantil" i la seva capacitat per "opinar, organitzar-nos, associar-nos i defensar els nostres drets sense por a represàlies". "No volem ser mà d'obra dòcil per un sistema injust. Volem ser persones lliures, crítiques i solidàries", remarquen, concloent que "sense llibertat no hi ha educació" i "sense estudiants organitzats no hi ha canvi".
La crida a la mobilització ha sorgit del nou Sindicat d'Estudiants de l'Institut Guillem de Berguedà, constituït formalment a principis d'any. Tal com apunten els responsables, a més d'alumnat d'aquest centre també hi ha joves dels altres instituts. Hi estan convocats els estudiants de tercer i quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius, tot i que també s'ha obert l'acció al professorat.
