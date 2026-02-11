Meteorologia
L'episodi de vent portarà ratxes superiors als 80 km/h a la Catalunya Central
El meteoròleg berguedà Marc Noguera preveu que la franja més complicada serà la de matí, especialment entre les set i les onze
Lídia López
La Catalunya Central és una de les regions que aquest dijous se situa dins l'alerta de risc més elevada per l'episodi de vent, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Les comarques amb major afectació prevista a la vegueria són l'Anoia, el Bages, el Berguedà i el Moianès, i la Cerdanya entre les del Pirineu. Aquí el risc se situa en categoria de perill molt alt, mentre que a l'Alt Urgell i el Solsonès l'avís és un grau inferior, alt. El territori assolirà amb facilitat ratxes de vent superior als 80 km/h, que en indrets puntuals amb més sobreexposició podria arribar als 100 km/h.
"Per sobre dels 80 km/h hi pot haver més d'una ratxa a la regió, i ja comença a ser considerable", ha assenyalat el meteoròleg berguedà Marc Noguera, que també adverteix que "no es descarta, en alguns indrets de la regió, superar el registre de 100, tot i que serà més complicat". Noguera comparteix que, si bé és cert que d'aquests registres més extrems "n'hi ha hagut cop", la realitat és que "no acostuma a produir-se gaire sovint, i d'aquí l'excepcionalitat".
I on és més possible que es pugui arribar als 100 km/h? "En els llocs més elevats i sobreexposats", com pot ser l'alta muntanya. Alguns dels exemples citats per Noguera són el Coll de Pal de Bagà o Queralt a Berga, sent espais que habitualment són "sensibles a situació de vent". Ara bé, el meteoròleg apunta que les ventades "també bufaran fort en indrets de fons de pobles i valls", sent precisament espais de més confluència de persones i, en conseqüència, amb més possibilitats de registrar incidències.
És per aquest motiu que algunes poblacions prenen mesures preventives, com poden ser tancar els accessos als parcs urbans. Cal tenir present que, segons Noguera, la situació actual de terreny humit, per les pluges acumulades les darreres setmanes, "incrementa una mica més el risc per caiguda d'arbres".
Divendres de pluja i més vent dissabte
En termes generals, l'afectació per l'episodi de vent es concentrarà especialment durant les primeres hores del 12 de febrer, en el tram de "la matinada amb matí i fins al migdia". Especialment, Noguera acota la franja més delicada de l'episodi "entre les set i les onze del matí, que és quan s'espera que s'assoleixin les ratxes de vent més intenses". Així mateix, la dinàmica de la jornada serà de cels serens i predomini del sol, amb la possibilitat que apareguin puntualment intervals de núvols molt localitzats. Així, el meteoròleg incideix que l'afectació serà únicament pel vent, que "no anirà acompanyat d'altres fenòmens com va passar pel temporal Glòria, on també hi havia fort onatge, pluja i neu".
Això canviarà de cara a divendres, quan segons Noguera el dia estarà presidit pels núvols, la pluja i la neu en altitud. De cara a dissabte, es preveu que el vent pugui tornar a fer acte de presència, amb un component menys extraordinari, però igualment considerable. Per aquest motiu, ha avançat que caldrà estar amatents de l'evolució de l'episodi, i sobretot de com pugui afectar les rues de Carnaval arreu del territori.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu