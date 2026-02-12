Agenda
Bagà es prepara per a tres jornades de festa al voltant del Carnestoltes
El tret de sortida serà amb la celebració infantil en un programa que viurà la màxima esplendor dissabte, amb la rua i el Ball de les Comparses
Redacció
Bagà es transforma per acollir una de les celebracions més esperades de l'hivern: el Carnestoltes. La programació prevista per enguany vol convertir els carrers de la vila en un gran escenari de colors i disbauxa, amb la rua de dissabte com a plat principal de l'agenda. Les activitats s'estenen del 13 al 18 de febrer.
El tret de sortida de la festa serà el 13 de febrer i serà protagonitzat pels més petits. A partir de les 17.00 hores engegarà la rua infantil des de la plaça Catalunya, en una cercavila que finalitzarà al pavelló. La celebració continuarà a l'equipament esportiu amb un berenar ofert per l'Ajuntament de Bagà i l'animació musical de Pol Nord.
La jornada central de la celebració serà el 14 de febrer, quan el Carnestoltes viurà el seu moment més àlgid. La concentració de carrosses al carrer Pintor de Soto (18.30 hores) donarà pas a la Rua amb la desfilada de les comparses a partir de les 19.00 hores, omplint els carrers del nucli de música i disfresses fins a arribar al pavelló. La disbauxa continuarà en aquest espai amb el tradicional Sopar de Carnestoltes (tiquets a 10 euros) que servirà per fer temps fins a l'esperat Ball de les Comparses i l'entrega de premis a l'originalitat i l'esforç dels participants. En acabar, arrencarà la cloenda musical que comptarà amb l'actuació del duet de Franch i la sessió de DJ Destor.
La gresca i xerinola cediran el pas a la tenebrositat amb motiu del Dimecres de Cendra (18 de febrer). La cloenda de l'agenda de Carnestoltes a Bagà serà amb una rua fúnebre que sortirà de la plaça Catalunya a les 20.00 hores, culminant amb la cremada del rei dels poca-soltes a la plaça Porxada. Aquest "ritual purificador", segons el descriuen des del consistori, clourà amb un sopar popular. Trobareu el detall del programa, aquí.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»