Meteorologia
Els cops de vent més forts a la Catalunya Central es concentren en punts elevats
A les estacions del Puigllançada, Port del Compte i Montserrat s'han superat els 100 km/h, si bé en termes generals no s'han registrat xifres rècord a la regió
Lídia López
L'episodi de vent a la Catalunya Central ha provocat diferents afectacions en nuclis urbans, especialment a les comarques de l'Anoia i el Bages. Ara bé, les ratxes més fortes s'han concentrat en zones a més altitud i sobreexposades, superant puntualment els 100 km/h. Sigui com sigui, es pot concloure que ha estat una jornada de "vent intens, però no excepcional", segons la lectura del meteoròleg berguedà Marc Noguera.
Així, alguns dels cops de vents destacats per Noguera són els 138 km/h registrats a l'estació del Puigllançada, els 114 de Montserrat o els 84 a Queralt. També ha remarcat alguns cops considerables, per sobre dels 70 km/h en municipis com Sant Salvador de Guardiola. D'altra banda, una altra de les dades destacades és la del Port del Compte, que ha arribat als 123 km/h.
El vent fa una pausa en un divendres que serà "de cel tapat i paraigües", amb una cota de neu principalment entre els 1.000 i 1.200 metres. Serà dissabte, dia àlgid de Carnaval a la majoria de Catalunya que la meteorologia "es torna a complicar", en una situació que el meteoròleg apunta que serà "més típica", però que podria arribar a afectar el desenvolupament de les rues en punts concrets. En termes generals, dissabte és possible que "tinguem més estona de vent i més intens" a la Catalunya Central, i encara més a la part ja situada al Pirineu i Prepirineu, assenyala.
