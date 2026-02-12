Junts per Berga proposa desplegar un projecte per promoure l'ús del català a les aules
L'acció consisteix a reproduir la iniciativa del col·lectiu Mantinc el Català inspirada en el món casteller
Lídia López
El grup municipal de Junts per Berga posa sobre la taula una acció per promoure l'ús social del català des de les aules. La formació planteja reproduir als centres d'educació primària la iniciativa impulsada pel col·lectiu Mantinc el Català, que aprofitant el món casteller proposa dinàmiques comunitàries i lúdiques per animar els nens i nenes a parlar en la llengua pròpia de Catalunya en les seves comunicacions interpersonals. La proposta es vol treballar aprofitant la nova regidoria de Llengua de l'Ajuntament de Berga.
"Presentem una proposta que creiem que el govern municipal ha de valorar seriosament de cara al curs vinent", ha declarat el portaveu de Junts al consistori, Ramon Caballé, afirmant que la finalitat és "fomentar el català des de la pedagogia i no des de la imposició". Caballé recorda que "l'eix vertebrador és que el català sigui present tant a dins com a fora de l'aula", assenyalant que "és molt fàcil parlar català amb els professors, però a la resta d'espais com el pati, el menjador o a les extraescolars, a vegades costa més".
I d'on sorgeix la iniciativa? Es fonamenta en el Repte casteller - Repte per la llengua de Mantinc el Català, a partir del projecte impulsat a l'Escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar per la professora Ester Vilà. Consisteix a construir un castell a través d'unes figures de castellers que els docents van concedint a l'alumnat a mesura que es van assolint els reptes marcats i en direcció a unes recompenses col·lectives prèviament establertes. Així, en el decurs del treball al llarg del curs, també s'incideix en valors com el treball en equip, la constància, el compromís i l'esforç. A la vegada, permet descobrir un element molt característic de la cultura catalana com és el món casteller.
Retrocés de l'ús del català
La proposta també ha estat presentada i defensada pel president de l'executiva local de Junts a Berga, Roger Úbeda, que a més és docent. Úbeda ha fet referència a les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics i, concretament, a la comparativa entre 2003 i 2023, on l'exclusivitat del català com a llengua habitual a la Catalunya Central baixa 12 punts percentuals: passa del 72,2% a un 59,6%. Així, malgrat que sigui de les vegueries amb més proporció d'ús quotidià, els de Junts remarquen que la conformitat no és una opció i cal revertir la tendència, començant per la base: l'educació.
"El que pretenem és que el català no sigui una llengua únicament de l'administració, sinó que sigui una llengua d'ús habitual en les relacions interpersonals", recalca el president, corroborant la situació d'un castellà que guanya terreny en les comunicacions entre els alumnes. "Volem que el català continuï sent la llengua principal entre els joves i els infants, a quina utilitzin per jugar, fer esport, relacionar-se i a les xarxes socials", assenyala.
Dotar de contingut la regidoria
La idea de Junts per Berga és que aquesta iniciativa es pugui traslladar pròximament al sector de l'educació primària de la ciutat per tal d'incorporar la dinàmica de cara al curs vinent. "Cal fer un treball conjunt, començant perquè la regidoria decideixi si hi vol apostar i, a partir d'aquí, plantejar-ho a les direccions pedagògiques i AFAs", ha explicat Caballé, puntualitzant que tot i que el consistori pugui vehicular l'acció, s'haurà de respectar l'autonomia de cada centre de cara a decidir si l'implementen o no.
En tot cas, el portaveu assevera que pot ser una bona proposta de cara a implementar noves línies d'acció dins de l'àmbit de la regidoria de Llengua, incidint que "cal anar un pas més enllà d'allò que l'Ajuntament ja feia" i "reforçar aquestes polítiques lingüístiques i dotar-les de contingut".
