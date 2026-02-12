Ciutadania
El pressupost participatiu de Berga inclou accions de seguretat viària, urbanisme i cultura popular
Les votacions per escollir els projectes guanyadors ja estan en marxa i s'allargaran fins a final de febrer
Redacció
L'Ajuntament de Berga ha fet públiques les propostes finalistes de l'edició d'enguany dels pressupostos participatius. El consistori ha rebut un total de 17 propostes a la convocatòria general, de les quals 13 han estat validades a l'apartat d'inversions en equipaments o espais públics, 5 més conformen la categoria de cultura, i 4 han estat descartades. En paral·lel, el públic jove haurà de triar entre les 18 idees registrades a la secció juvenil de la iniciativa.
Entre les propostes finalistes en l'àmbit d'inversió, pressupostada en 30.000 euros, s'hi recullen diferents projectes principalment en la línia de l'urbanisme i la seguretat viària. Segons les dades facilitades per la corporació local, les finalistes inclouen: la priorització de la seguretat viària i benestar dels infants en els accessos de l'Escola Santa Eulàlia, la construcció d'una pista de pumptrack, l'impuls de rutes accessibles al nucli urbà de la ciutat, la creació o millora d'un parc infantil al Parc del Lledó, la millora del paviment a les places de la Torre de les Hores, la revitalització de la plaça Tarascon, la millora de la pista poliesportiva de Santa Eulàlia, i l'adquisició d'un piano de cua per l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori dels Pirineus.
Pel que fa a la categoria de cultura, les disciplines plantejades són diverses, incloent-hi la memòria històrica, les expressions populars, el teatre o la música. Així, els projectes finalistes són: un recull de la memòria oral del Barri de Santa Eulàlia, l'inventari i divulgació de les fonts del Barri Vell, un cicle de microteatre a les places del Barri Vell, un concert festiu dins la programació dels Elois, i el projecte casteller Fem pinya, fem barri! La dotació per aquesta fracció és de 10.000 euros.
En relació amb el pressupost participatiu juvenil, les propostes s'han assolit després d'un procés de dinamització a través dels delegats i delegades de cada grup, definint un total de 18 propostes. El detall de les idees que es porten a votació no s'ha fet públic, si bé se sap que la partida disponible és de 5.000 euros.
Votació oberta fins a final de mes
El període de votació de les propostes finalistes romandrà obert de l'11 al 28 de febrer. El procediment serà mitjançant una plataforma electrònica (cal registrar-se) i s'adreça als a les persones majors de 16 anys empadronades a Berga. Els participants podran emetre un màxim de dos vots, un per a cada categoria. Paral·lelament, s'habilitarà un punt de votació electrònica assistida situat a la recepció de l'Ajuntament de Berga, en l'horari habitual d'atenció.
Per la seva banda, els joves als quals s'adreça la convocatòria juvenil podran emetre els seus vots de forma presencial, als respectius centres educatius, del 23 al 27 de febrer.
Els resultats d’ambdues votacions dels pressupostos participatius es donaran a conèixer la setmana posterior al tancament de les votacions. Tal com detalla el consistori, les propostes que hagin obtingut més vots, i fins a esgotar les partides previstes, s'executaran durant l'anualitat de 2026.
