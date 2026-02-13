Festes
Berga avança la rua de Carnaval per salvar-la del vent
La meteorologia ja ha afectat alguns actes previstos per avui, com les rues infantils de Puig-reig i Bagà
Lídia López
L'Ajuntament de Berga altera l'horari previst per a la celebració de la rua de Carnaval. En la reunió celebrada aquest divendres al vespre amb les colles, el consistori ha confirmat que l'engegada serà una hora abans de l'inicialment prevista, és a dir, a les 15.30 hores. L'objectiu és evitar l'afectació més forta de la ventada prevista per a demà, amb uns avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que eleven la perillositat a nivell alt al Berguedà.
Tal com han confirmat des del consistori, el nou programa implica que la concentració de les carrosses dins el circuit de la rua es desenvolupi entre les 13.30 i les 15.00 hores, amb els diferents punts d'entrada repartits entre les colles per tal de garantir un accés ordenat al recorregut. El tret de sortida serà a les 15.30 hores, amb una passada circular entre el carrer del Roser, el passeig de la Pau i la carretera de Sant Fruitós, com en les últimes edicions. Aquesta modificació, d'entrada, no elimina la darrera hora musical prevista a la plaça de la Creu, si bé estarà supeditada al temps, indiquen des del consistori. Finalment, no s'ha previst cap canvi respecte dels actes que tindran lloc al pavelló vell: el sopar serà de 20.00 a 23.00 hores, i la gresca continuarà amb el Ball dels Cornuts.
Sigui com sigui, des de la corporació local continuaran amatents a l'evolució meteorològica al llarg de dissabte, per tal que totes les activitats es puguin celebrar garantint la seguretat de tots els assistents. Cal tenir present que, dissabte al matí, també s'han previst els concursos de Mascotes i Plantes disfressades i el pregó de les reines de Carnaval, les cinematogràfiques Thelma i Louise. A la vegada, des del consistori també restaran pendents de les restriccions que puguin implementar des de les administracions superiors, i per aquest motiu, recomanen a la ciutadania que estigui pendent de qualsevol actualització a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Berga.
En aquest sentit, des de Protecció Civil han publicat un recull de recomanacions de seguretat al voltant del Carnestoltes que, enguany, inclouen l'aspecte de la meteorologia. Segons apunten des de l'organisme, "s'ha demanat als organismes i ajuntaments que avaluïn la seguretat de les carrosses, dels recorreguts i de les infraestructures per on passin, per assegurar la seva viabilitat després de les ventades de dijous", i també s'ha plantejat "que facin els canvis que siguin adients per adequar al risc de vent i valorin si es pot fer l'activitat davant la meteorologia que hi hagi en l'horari que tindrà lloc, per no posar en risc a ningú".
Una arrencada frustrada per la pluja
Les agendes del Carnaval ja han patit suspensions i modificacions durant aquest divendres precisament per efectes meteorològics. Els primers a patir les conseqüències han estat els nens i nenes de Puig-reig, que han vist esfumar-se la seva rua infantil. La celebració s'ha fet en cada centre, on han gaudit de l’esmorzar i els pregons. Tanmateix, el sopar popular del vespre s'ha pogut salvar, situant les taules a la zona de les arcades de la plaça Nova.
Tampoc han pogut celebrar la seva rua particular els menuts de Bagà, que ha concentrat l'activitat dins l'espai del pavelló, on ja s'havia previst que acabés la cercavila. Allà la corporació local ha servit el berenar als assistents, que han pogut ballar amb la música de Pol Nord. De moment, mantenen l'agenda de demà tal com s'havia previst, també expectants al temps.
Finalment, la capital del Berguedà ha pogut mantenir la Baixada d'andròmines i trastos diversos, la cursa de bòlids fets a mà impulsada per l'Associació de Veïns del Carrer Major que, per quart any consecutiu, ha servit una tarda de velocitat i originalitat.
