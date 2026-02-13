El Carnestoltes de Bagà arrenca avui amb els actes destinats als més petits
La festa continuarà dissabte amb la desfilada i el concurs de comparses, que es va recuperar en l’edició passada
El Carnestoltes de Bagà, que l’any passat va recuperar el concurs de comparses per premiar l’esperit creatiu de la festa, inicia avui la seva programació pensada per a tothom, amb activitats per a grans i petits. Hi haurà des de la rua infantil fins al ball de comparses, passant per la desfilada de carrosses i la cremada del rei Carnestoltes.
Els actes arrenquen avui amb la versió per als més petits, amb una rua infantil que sortirà de la Plaça Catalunya a les 5 de la tarda i arribarà fins al pavelló. Un cop allà, l’ajuntament del municipi oferirà berenar als assistents i l’actuació de Pol Nord, que amb el seu espectacle musical per als infants i famílies s’encarregarà d’animar la festa.
Demà, dissabte, serà el dia amb més activitats, començant amb una concentració de carrosses al Carrer Pintor de Soto a les 6 de la tarda. Una hora més tard, la rua i la desfilada de les comparses iniciaran la ruta pels carrers de la vila fins a la seva arribada al pavelló, on es durà a terme el sopar de Carnestoltes i el ball de les comparses, amb l’entrega de premis 2/4 d’11 de la nit. Les comparses participants hauran de demostrar la seva originalitat i posar en escena coreografies per a guanyar els reconeixements del concurs. Aquest esdeveniment, que no se celebrava des de feia anys i es va recuperar l’any passat, vol premiar l’esperit creatiu de la festa. Tot seguit, es farà el ball amb el duet de Franch que s’allargarà fins a la una de la matinada, on lluny d’acabar la festa, DJ Destor començarà la seva sessió de disco per seguir la gresca.
El Carnestoltes de Bagà donarà una mica de treva fins dimecres vinent amb la seva tradicional rua de Dimecres de Cendra, que començarà a les 8 del vespre a la Plaça Catalunya, fent un recorregut pels carrers de la vila i arribant a la Plaça Porxada. La festa conclourà amb un sopar popular un cop finalitzada la rua i l’emblemàtica cremada del Carnestoltes, acomiadant la celebració fins a l’any vinent.
