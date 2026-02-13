Turisme
Una quarantena d'agents del Berguedà renoven el distintiu de Compromís amb la Sostenibilitat Turística
La Diputació de Barcelona ha aprofitat l'acte de lliurament dels certificats per compartir les noves línies d'acció pel sector a la comarca
Redacció
Una quarantena d'agents del Berguedà, incloent-hi empreses privades, institucions públiques i equipaments culturals, han renovat l'acreditació dins el programa de Compromís amb la Sostenibilitat Turística impulsat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona. En concret, 37 entitats l'han revalidat i una s'hi ha sumat enguany. El lliurament dels distintius ha tingut lloc aquesta setmana a Guardiola de Berguedà, on la corporació supramunicipal ha aprofitat per compartir amb els presents les noves línies d'acció pel sector a la comarca, l'actual anualitat.
La certificació, assenyalen des de la Diputació en un comunicat de premsa, garanteix la qualitat dels serveis oferts pels titulars i la seva adequació als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. "El distintiu és una declaració de principis", ha destacat la diputada de Turisme, Ana Herrera, incidint que el document plasma que els agents "aposteu per un turisme més responsable, més conscient, i que esteu compromesos amb el territori, amb les persones i amb el futur". Aquí podeu consultar els serveis reconeguts.
De fet, l'administració també ha remarcat la seva aposta pel turisme sostenible a través d'altres iniciatives liderades per la casa com el programa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, els Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació i els subprogrames d'acompanyament tècnic i promoció turística. L'objectiu final de tots aquests recursos, apunten, és "estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses, serveis turístics i destinacions de les comarques de Barcelona".
Amb la mirada al cicloturisme
D'altra banda, durant la sessió s'ha presentat el Projecte Estratègic de Turisme del Berguedà 2026, que també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i posa l'èmfasi en el desenvolupament del cicloturisme com a producte tractor. Això, en una anualitat marcada pel pas del Tour de França per la demarcació de Barcelona, posen de manifest.
En concret, Herrera s'ha referit a l'acció anomenada Pedalant per la cultura. "És un projecte que connecta el cicloturisme amb la cultura i la identitat del Berguedà, i que vol transformar el visitant en un explorador curiós i arrelat al territori", ha explicat, afegint que "és una aposta per un relat compartit i per posar en valor el patrimoni cultural com a eix de la nova etapa turística de la comarca".
