Berga ajorna la rua de Carnaval a demà diumenge

L'Ajuntament pren la mesura després de rebre l'avís de la Generalitat que recomanava cancel·lar les activitats a l'aire lliure

Un moment de la reunió a l'ajuntament

Un moment de la reunió a l'ajuntament / Josep Rhys

Josep Rhys

Berga

L’Ajuntament de Berga ha decidit ajornar la rua de Carnaval per a demà diumenge al matí. El consistori ha pres aquesta mesura després de rebre l'avís de la Generalitat que recomanava cancel·lar les activitats a l'aire lliure.

La decisió ha arribat després de més d'una hora de debat a la sala de plens de l’Ajuntament entre la majoria dels regidors del Govern municipal i representants de les diferents carrosses que han omplert l'espai de gom a gom.

Així doncs, la rua es passa a demà i la festa al pavelló també s’ajorna i es farà de 12 a 4 de la nit.

Les carrosses han acceptat la proposta, encara que un sector dels participants proposa fer la rua per la seva banda.

