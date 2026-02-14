Berga ajorna la rua de Carnaval a demà diumenge
L'Ajuntament pren la mesura després de rebre l'avís de la Generalitat que recomanava cancel·lar les activitats a l'aire lliure
Josep Rhys
Berga
L’Ajuntament de Berga ha decidit ajornar la rua de Carnaval per a demà diumenge al matí. El consistori ha pres aquesta mesura després de rebre l'avís de la Generalitat que recomanava cancel·lar les activitats a l'aire lliure.
La decisió ha arribat després de més d'una hora de debat a la sala de plens de l’Ajuntament entre la majoria dels regidors del Govern municipal i representants de les diferents carrosses que han omplert l'espai de gom a gom.
Així doncs, la rua es passa a demà i la festa al pavelló també s’ajorna i es farà de 12 a 4 de la nit.
Les carrosses han acceptat la proposta, encara que un sector dels participants proposa fer la rua per la seva banda.
