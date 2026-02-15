Recursos hídrics
La Baells frega el ple tot i l'exercici de desembassament
Malgrat que el cabal de sortida d'aigua de la presa va créixer fins als 32 m³/s, el pantà continua registrant una capacitat molt elevada
Lídia López
L'embassament de la Baells, situat al terme municipal de Cercs, fa dies que frega el ple. Aquesta setmana, l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA), entitat responsable de la gestió de la presa, va desenvolupar un exercici de desembassament entre els dies 11 i 12, passant d'un cabal de sortida dels 2 als 32 m³/s. Tot i això, l'endemà el pantà continuava registrant una capacitat per sobre del 98%.
Segons exposaven des de l'ACA, el motiu per incrementar la sortida d'aigua era per "reperfilar" la llera del Llobregat i afavorir la "renovació dels hàbitats". En definitiva, una acció per "millorar ambientalment el riu". Així al llarg de dimecres i dijous, els dies que es va dur a terme la maniobra, tots els municipis per on fa passada el Llobregat a partir de la presa van haver de restringir els accessos a la llera. Els consistoris afectats també van fer una crida a evitar els desplaçaments a zones inundables, pel mateix motiu.
Durant la jornada de divendres, es van aixecar aquestes mesures preventives, un cop l'alliberament d'aigua es va tornar a situar en uns paràmetres de normalitat. La sortida era amb unes xifres de 5 m³/s a primera hora del dia i va créixer fins als 12 m³/s. No obstant això, l'embassament mantenia un registre per sobre del 98%.
Un creixement sostingut
Els informes sobre l'estat de les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes de Catalunya mostraven, en l'actualització amb data 13 de febrer, una tendència a l'alça dels recursos hídrics a la Baells, disparada a partir de la segona quinzena del darrer mes de gener. El pantà va arrencar l'any al 82,39% de la seva capacitat (89,57 hm³) i va començar a créixer notablement a partir del 18 de gener. Aleshores, ja havia guanyat un punt. A dia 31 de gener, el volum era de 103,16 hm³, és a dir, estava al 94,89% de la capacitat.
Però aquest creixement no només és destacable dins l'anualitat del 2026, sinó que també és rellevant respecte dels cursos anteriors. Segons el recull de dades de l’ACA, la cloenda del mes de gener de 2025 es va fer amb una capacitat del 55,95% a la Baells, mentre que l'any anterior el registre tan sols arribava al 20,99% per la situació de sequera. Així mateix, el portal de dades sobre les reserves al pantà posa de manifest que el volum d'aigua actualment embassat supera amb escreix la mitjana de l'època, tant de fa cinc anys com de fa deu, quan hi havia 53,72 i 68,87 hm³ cada 31 de gener, respecte dels 103,16 d'enguany o dels 107 hm³ del 13 de febrer. La capacitat màxima és de 108,71 hm³.
Però el cas berguedà no és excepcional, ja que el conjunt de les reserves del sistema Ter-Llobregat han crescut el que va d'any. Les mateixes fonts documentals recullen que mentre l'àmbit hidrològic estrenava l'any amb uns registres globals del 86,5% i 514 hm³ embassats, el 31 de gener la mitjana ja se situava al 93,6% i 556 hm³. Una dada que ha continuat creixent al febrer, fins a marcar un 94,25% i 560 hm³ del darrer divendres. Fa un any, els mateixos indicadors d'aquest sector de les conques internes se situaven en 202 hm³ i una capacitat del 34%.
L'explicació d'aquest increment se situa en la meteorologia, tenint en compte que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va corroborar l'elevada pluviometria al conjunt del país durant el primer mes de l'any, que es va situar en la categoria de molt plujós a la major part del territori. També cal tenir presents les successives nevades, que localment han acumulat gruixos que feia anys que no es registraven i que, justament, han tornat a sumar nous centímetres per les precipitacions de divendres.
