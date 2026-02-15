Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga

La passada oficial d’avui ha comptat amb només 9 comparses, ja que moltes han optat per quedar-se a casa després de la rua alternativa d’ahir

Un moment de la rua d'aquest diumenge

Un moment de la rua d'aquest diumenge / Josep Rhys

Josep Rhys

Gràcies a l’alerta de vents de la Protecció Civil que va arribar ahir (que no es va veure reflectida a la realitat), els berguedans han pogut gaudir de fins a dues rues de Carnaval, una d'improvisada, ahir dissabte, i l'oficial, aquest diumenge. Però aquesta segona rua, ajornada per l’Ajuntament per aquest possible vent, corria perill de tenir menys participació, ja que quasi una vintena de carrosses van gastar forces, energies i recursos a la passada extraoficial d’ahir. Doncs així ha estat, i només s’han presentat a la passada nou carrosses, i algunes d’elles amb pocs efectius comparats amb els que eren ahir.

Amb to, s’hi ha concentrat prou gent, sobretot al Passeig de la Pau, però bastant lluny del nombre de famílies que van sortir a veure la rua dissabte.

Les nou comparses han seguit el recorregut circular que es va implementar l’any passat, que va des del carrer del Roser fins a la plaça de la Creu, baixa pel passeig de la Pau i torna per la carretera de Sant Fruitós. L’Ajuntament ha repetit el recorregut, ja que estan molt satisfets amb el resultat que va donar l’any passat.

El pla de l’Ajuntament no ha variat. Televisió del Berguedà ha cobert la passada i quan s’ha acabat hi ha hagut una hora de música a l’aire lliure a la plaça de la Creu, per fer temps mentre els més petits feien el Carnaval infantil al Pavelló Vell. A les 8, al mateix pavelló s’ha fet entrega dels premis que aquest any valoraven un jurat estàtic a la plaça de la Creu i un d'itinerant. 

Però la màgia del Carnestoltes ja arriba al seu final, i Berga li dirà adeu el pròxim dimecres 18, amb l’enterrament de la sardina i el VI concurs de ploraners i ploraneres

