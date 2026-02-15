Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
La passada oficial d’avui ha comptat amb només 9 comparses, ja que moltes han optat per quedar-se a casa després de la rua alternativa d’ahir
Josep Rhys
Gràcies a l’alerta de vents de la Protecció Civil que va arribar ahir (que no es va veure reflectida a la realitat), els berguedans han pogut gaudir de fins a dues rues de Carnaval, una d'improvisada, ahir dissabte, i l'oficial, aquest diumenge. Però aquesta segona rua, ajornada per l’Ajuntament per aquest possible vent, corria perill de tenir menys participació, ja que quasi una vintena de carrosses van gastar forces, energies i recursos a la passada extraoficial d’ahir. Doncs així ha estat, i només s’han presentat a la passada nou carrosses, i algunes d’elles amb pocs efectius comparats amb els que eren ahir.
Amb to, s’hi ha concentrat prou gent, sobretot al Passeig de la Pau, però bastant lluny del nombre de famílies que van sortir a veure la rua dissabte.
Les nou comparses han seguit el recorregut circular que es va implementar l’any passat, que va des del carrer del Roser fins a la plaça de la Creu, baixa pel passeig de la Pau i torna per la carretera de Sant Fruitós. L’Ajuntament ha repetit el recorregut, ja que estan molt satisfets amb el resultat que va donar l’any passat.
El pla de l’Ajuntament no ha variat. Televisió del Berguedà ha cobert la passada i quan s’ha acabat hi ha hagut una hora de música a l’aire lliure a la plaça de la Creu, per fer temps mentre els més petits feien el Carnaval infantil al Pavelló Vell. A les 8, al mateix pavelló s’ha fet entrega dels premis que aquest any valoraven un jurat estàtic a la plaça de la Creu i un d'itinerant.
Però la màgia del Carnestoltes ja arriba al seu final, i Berga li dirà adeu el pròxim dimecres 18, amb l’enterrament de la sardina i el VI concurs de ploraners i ploraneres
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa