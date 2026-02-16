Mobilitat
Dos anys de talls a Guardiola de Berguedà per evitar el trànsit derivat de la C-16
L'Ajuntament fa un balanç positiu de la mesura, que tot i situar-la en l'excepcionalitat, reconeix que enguany l'han hagut d'avançar
Lídia López
Aquest febrer fa dos anys d'ençà que a Guardiola de Berguedà van posar en marxa els talls puntuals de l'accés nord al poble per evitar el pas de vehicles que es volen estalviar la cua de la C-16 en el retorn del cap de setmana. L'acció va néixer com una mesura de seguretat viària al nucli urbà, amb uns veïns cansats i preocupats per aquesta afluència exagerada de cotxes, i sovint a velocitats que superen els límits permesos. Malgrat els inconvenients puntuals, el balanç per part del consistori és favorable.
"La valoració és positiva dins de la tragèdia", ha expressat en declaracions a Regió 7 l'alcalde de Guardiola, Ferran Sayes, apuntant que "tampoc podem acceptar com a normal això que ens passa a Guardiola, Cercs, Berga, la Nou i tots els pobles que estem en la línia de pas de l'autovia". L'actuació implementada d'acord amb el Servei Català de Trànsit (STC) i amb el suport dels Mossos d'Esquadra consisteix a impedir l'entrada al municipi des del nord, cada diumenge durant les temporades de més afluència turística a la Cerdanya i Andorra, a partir de les tres o quatre de la tarda i fins que la congestió a l'Eix del Llobregat afluixa.
Per al batlle, la resposta s'ha d'entendre com "una mesura d'emergència" que, per tant, "si podem evitar-ho, no ho fem". I és que cal tenir present que també suposa maldecaps puntuals pels veïns, ja que suposa anul·lar una de les parades d'autobús, i pels comerciants i la restauració, amb una clientela que pot arribar a veure la mesura amb mals ulls. També perjudica els residents de Terradelles, a Bagà, que tenen en aquesta via el principal accés al seu barri, tot i que l'alcalde té constància que comprenen l'actuació.
"Des de l'àmbit local, com que tenim tan interioritzat que els divendres al vespre i els diumenges a la tarda no et pots moure gaire, suposo que tampoc hi ha una gran afectació de la mobilitat", exposa Sayes, que recalca que "en principi, la gent ho prefereix i està més tranquil·la si ho apliquem".
Una temporalitat estesa
Tot i aquesta voluntat d'acotar tant com sigui possible la intervenció, l'alcalde de Guardiola reconeix que aquest any han notat que "ha començat a haver-hi moltes aglomeracions abans del que seria habitual", ja que l'arrencada de les restriccions va sorgir inicialment per l'interès al voltant de les temporades boletaire i dels esports de neu, però ara s'ha estès. "Abans era potser més localitzat en unes dates i ara sembla que és cada vegada més", ha assenyalat Sayes, reconeixent que "això ha fet que haguem aplicat la mesura abans del que ens agradaria", i al punt que "al poble ja hi havia un rum-rum a veure quan ho fèiem".
En aquest sentit, ha destacat la predisposició del SCT per atendre les seves consideracions, dins d'una mesura estructural i ferma que no pot anar fluctuant cada setmana, però que sí que l'han pogut ajustar perquè la comunicació és "fluida i bona". Aquest debat al voltant de l'acció, explica el batlle, també l'han mantingut amb l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, amb qui han parlat directament sobre l'acció i les possibilitats que es pogués aplicar al seu municipi. De fet, aquests dos consistoris i altres dels afectats com Berga, que ara també suspesa la idea, van formar part d'una sessió de treball al voltant d'aquesta casuística a partir de la qual va néixer la restricció guardiolenca.
Fet i fet, Ferran Sayes creu que els talls continuaran formant part de la realitat del poble en un futur pròxim. Sobre la taula, apunta, hi hauria altres mesures citades en aquesta sessió de treball conjunt entre administracions com sol·licitar a les plataformes de mapes de GPS que incorporin advertències sobre limitacions de pas en certes vies reservades als veïns. "Avui dia, hi ha gent que es mou seguint el dispositiu de navegació i no es mira res, així que podria ser interessant treballar-hi", detalla.
