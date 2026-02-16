Feminisme
El cicle «Dones Actives» de Berga estrena una caminada conscient
El programa arrenca aquest dilluns i inclou cinc propostes diferents adreçades a dones a partir de 12 anys
Redacció
Aquest dilluns arrenca una nova edició del cicle Dones Actives, una iniciativa impulsada per l'Àrea de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Berga que té per objectiu promoure un espai d'intercanvi cultural, participació i inclusió. El programa d'enguany s'estructura a partir de cinc propostes, entre les quals s'estrena una caminada conscient. Les activitats són gratuïtes i s'adrecen a dones a partir dels 12 anys.
La primera proposta consistirà en un taller d'expressió corporal a càrrec d'Iris Hinojosa. Constarà d'una sessió setmanal amb un total de deu perquè les participants entrin en contacte amb si mateixes i amplifiquin les relacions amb les altres dones, des del cos i el moviment creatiu. Serà els dilluns, del 16 de febrer al 4 de maig. Ona Rodríguez impartirà sessions d'exercicis de tonificació. Es tracta d'una acció per fomentar l'activitat física i l'esport entre dones, promovent els hàbits saludables, la consciència corporal i el sentiment de pertinença a un grup. També tindrà deu sessions, amb torn de matí i tarda, els dimecres del 18 de febrer al 6 de maig.
La resta d'iniciatives es desenvoluparan en una única jornada. La primera serà un taller d'autodefensa feminista per treballar l'empoderament, l'autoestima, i la força personal i col·lectiva. El dinamitzarà Ana Jorge aquest dilluns a la tarda. La novetat de l'agenda, la caminada conscient, serà el 8 de març i la dirigiran Anna i Montserrat Seuba. Es tracta d'una activitat orientada al benestar físic i emocional, la connexió amb l'entorn natural i els altres, i l'atenció plena. Finalment, el 9 de maig tindrà lloc una jornada per parlar de patologies associades a l'etapa del climateri i l'arribada de la menopausa i de com prevenir o millorar la simptomatologia, dirigida a dones a partir dels 45 anys. Estarà dinamitzada per Míriam Cano i Joan Tuson.
Les activitats són gratuïtes, però les places són limitades. Per participar-hi, cal inscriure’s en aquest formulari. El projecte Dones Actives també forma part de la iniciativa La cultura ets tu!, i té el suport de la Diputació de Barcelona i el pacte d'estat contra la violència de gènere.
