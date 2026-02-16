Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els alcaldes del Berguedà exigeixen millores a la C-16 per evitar noves víctimes mortals

Els batlles asseguren que la saturació recurrent de la carretera, a banda de suposar un gran perill, afecta la mobilitat diària dels veïns i veïnes

El tram més crític se situa entre Berga i Bagà i, l'any passat, va acumular tres víctimes mortals: una dona de 59 anys, al març, i dos germans de quatre i cinc anys, al desembre

Els alcaldes i alcaldesses reunits a Gironella aquesta tarda

Els alcaldes i alcaldesses reunits a Gironella aquesta tarda / Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Gironella

Els alcaldes i alcaldesses del Berguedà s'han unit per exigir a la Generalitat millores a la C-16, especialment en els trams més al nord de la comarca, per millorar la seguretat i evitar accidents amb ferits de gravetat o, fins i tot, víctimes mortals. Encapçalats pel president del Consell Comarcal, Moisès Masanas, i l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga -que va començar a impulsar la qüestió-, una vintena de batlles han demanat solucions "immediates i efectives" just abans de reunir-se amb la delegació del Govern a la Catalunya central, a Gironella.

"La C-16 no pot continuar sent una carretera col·lapsada i insegura", ha manifestat Malagarriga durant la lectura del manifest signat pels 31 alcaldes de la comarca. El volum de desplaçaments cada cop és major, sobretot els caps de setmana i festius, està provocant a la via "una saturació recurrent que condiciona la mobilitat diària i la qualitat de vida dels veïns i veïnes", segons ha apuntat. I a això s'hi suma la sinistralitat, que també ha anat en augment.

Durant l'any passat la via va acumular almenys set víctimes mortals al llarg del seu traçat, i és la que n’acumula més dins l’àmbit de cobertura de Regió7. D'aquestes, tres van perdre la vida en accidents que van tenir lloc a Cercs una dona de 59 anys, al març, i dos germans de quatre i cinc anys, al desembre—. Els batlles reben amb preocupació aquestes dades i les consideren "inacceptables".

Un dels trams més crítics és el que connecta Berga i Bagà, i bona part del traçat pertany al terme de Cercs. Per això, el seu alcalde va decidir alçar la veu i treballar per posar-hi remei. Ara que se li han sumat tots els alcaldes del Berguedà, així com el Consell Comarcal, creu que hi haurà més possibilitats que la proposta tiri endavant.

Una de les solucions que li ha aportat el Servei Català de Trànsit (SCT) és la retirada d'un dels carrils entre el final del túnel en direcció a Berga fins al quilòmetre 101 de la via, el punt on va tenir lloc el fatídic accident del passat desembre. En aquest punt coincideix el final del túnel, d'un doble carril i un revolt, una combinació que compromet la seguretat dels conductors. A banda, el batlle proposa la col·locació de biondes o barreres New Jersey, "com s'ha fet en altres trams" o fins i tot radars per fer moderar la velocitat.

