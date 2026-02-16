Festes
Els Guardians de la Llum guanyen el premi gran del Carnaval de Berga de 2026
La poca afluència de colles va comportar que totes les participants rebessin algun reconeixement, i encara en van quedar de deserts
Lídia López
Berga va viure aquest diumenge una inusual celebració de la rua de Carnaval. Amb només nou colles de la vintena inicialment inscrites al concurs, la simple assistència va suposar premis a les presents, i encara en van quedar de deserts. El premi més gran, el de la Millor Carrossa, ha estat per la proposta dels Guardians de la Llum. El jurat també va concedir el reconeixement a l'Animació dels Bigotis i el de la Comparsa a Això és una casa de barrets!
Un gran arbre amb vida pròpia, vestit amb llums, fum i confeti de papallones. La carrossa vencedora presidia l'agrupació que representava un bosc màgic, amb uns balladors uniformats amb lianes i fulles. El jurat la va distingir com la Millor Carrossa, premiada amb 1.000 euros. El segon premi d'aquesta categoria (800 euros) va ser per Carníval, un joc de paraules per representar un grup disfressat d'insectes que lluiten per la seva supervivència davant d'una indomable planta carnívora. El tercer premi, valorat en 500 euros, va ser pel molí fariner de L'or blanc, mentre que el quart premi va reconèixer la Casa Kongsistorial, la reproducció de l'edifici de l'Ajuntament i la mítica escena de King Kong (300 euros).
Amb 500 euros es va retribuir el premi a la Millor Animació dels Bigotis, que van fer una representació sobre els caps de setmana als Rasos de Peguera i els seus visitants més indesitjables. El segon premi de la categoria va ser per l'Escola Santa Eulàlia a Rio, un grup de guacamais blaus molt ballarucs (400 euros), mentre que el tercer va ser pel Codi Sant Joan, l'escenificació del mediàtic robatori de joies al Museu del Louvre (300 euros). El quart premi va quedar desert.
En darrera instància, el guardó a la Millor Comparsa va ser per les amanites muscaries de les illes de residus d'Això és una casa de barrets!, retribuït amb 400 euros, i el segon premi, de 300 euros, va ser pels colorits i animats Berga do Brasil. El tercer i quart premi van quedar deserts.
Ajornament discrepant
Amb aquest veredicte clou una atípica edició del concurs de la rua a la capital del Berguedà, marcada per la plantada de bona part de les colles després que l'Ajuntament de Berga decidís, unes hores abans de l'arrencada del ja rectificat programa, ajornar la celebració a l'endemà. Un dictamen, atenent l'alerta de vent, que no va impedir que la majoria de les carrosses desfilessin dissabte en un recorregut improvisat entre la carretera de Solsona, el carrer del Roser i el passeig de la Pau.
El punt final de la festa d'enguany serà dimecres, quan s'ha previst el tradicional Enterrament de la Sardina. L'activitat també inclou propostes com la Processó, el Concurs de ploraneres, la lectura del testament amb el Notari de Madrona i la sardinada popular, a la plaça del Forn.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips