La Pobla de Lillet homenatja Maria Torner Saus en arribar als 100 anys
L'alcalde del municipi, Enric Pla, li va lliurar un ram de flors i la medalla de la Generalitat
Regió7
La Pobla de Lillet
Maria Torner Saus, de la Pobla de Lillet, va complir 100 anys el passat 12 de febrer, i va tenir el reconeixement del seu municipi.
L'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, li va portar un ram de flors en nom de l'Ajuntament i li va entregar la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya.
Maria Torner va celebrar el centenari al costat de la seva família, i a la fotografia se la veu acompanyada dels seus besnets: la Núria, l'Ona, el Xavi i el Quim.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»