La Pobla de Lillet homenatja Maria Torner Saus en arribar als 100 anys

L'alcalde del municipi, Enric Pla, li va lliurar un ram de flors i la medalla de la Generalitat

L'àvia centenària, Maria Torner Saus, envoltada dels seus besnets

L'àvia centenària, Maria Torner Saus, envoltada dels seus besnets / Arxiu Familiar

Regió7

La Pobla de Lillet

Maria Torner Saus, de la Pobla de Lillet, va complir 100 anys el passat 12 de febrer, i va tenir el reconeixement del seu municipi.

L'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, li va portar un ram de flors en nom de l'Ajuntament i li va entregar la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya.

Maria Torner va celebrar el centenari al costat de la seva família, i a la fotografia se la veu acompanyada dels seus besnets: la Núria, l'Ona, el Xavi i el Quim.

Vídeo enregistat pel maquinista del tren, on es veu que dins del túnel hi plou a bots i barrals

