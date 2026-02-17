Festes populars
Berga busca les parelles administradores de La Patum i Els Elois del 2026
El termini d'inscripció romandrà obert fins al 27 de març mitjançant la presentació d'una instància genèrica
Redacció
L'Ajuntament de Berga ha posat en marxa els preparatius per a la celebració de La Patum i Els Elois d'enguany obrint la convocatòria per ocupar les places d'administradors i administradores en ambdues festes. El termini d'inscripció romandrà obert fins al 27 de març i la sol·licitud s'ha de formular mitjançant una instància genèrica.
Les parelles d'administradors i administradores de la Patum i Els Elois simbolitzen els antics quatre barris en què s'organitzava la ciutat. Es tracta de Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls), Sant Pere (Esclafidors rebentats), el Centre o Carrer Major (Esclafidors embotits) i el Raval (Ravenisses). Segons recorden des del consistori, la primera referència documental d'aquesta figura es remunta a l'any 1619, quan assumien la responsabilitat de recaptar fons per sufragar les despeses de les festes de l'Octava de Corpus. Avui dia, el seu paper ha esdevingut simbòlic i protocol·lari, amb una funció que consisteix a participar en els diferents actes d'ambdues festes. En tot cas, la seva preserva permet explicar la història i remeten a una època en què la importància dels barris era cabdal per a la vida del municipi.
D'aquesta manera, la selecció de les quatre parelles té en compte aspectes com la data de celebració del casament, el lloc de residència i la vinculació a entitats locals, comparses i formacions musicals per part de les persones sol·licitants. En tot cas, no es tracta d'elements condicionants ni imprescindible, pel fet que amb el pas dels anys, s'han flexibilitzat els criteris i no cal que les parelles candidates estiguin casades ni que siguin parella per exercir el càrrec.
Període d'inscripció obert
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant la presentació d'una instància genèrica a través del registre general de la corporació berguedana, de forma presencial o telemàtica, adjuntant aquest formulari. El termini s'allargarà fins al 27 de març i, en cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior al de places disponibles, s'obrirà un període extraordinari perquè s'hi puguin apuntar persones a títol individual que posteriorment seran agrupades per parelles.
En la sol·licitud també cal adjuntar el certificat d'antecedents penals de les persones sol·licitants. A més, tal com es va acordar en la sessió ordinària del Consell Municipal de la Patum celebrada el passat mes de gener, les persones sol·licitants hauran de disposar de la capacitat funcional suficient per poder participar en tots els actes i esdeveniments que requereixin la seva presència, d'acord amb el costum, la tradició i el protocol de les festes de La Patum i Els Elois.
