Transició energètica

El Berguedà haurà de generar 50 vegades més d'energia solar i eòlica l'any 2050

Els objectius establerts per la Generalitat calculen que cal arribar a una producció de 1.305,1 MW, principalment a partir d'instal·lacions fotovoltaiques

A Olvan han instal·lat plaques en diferents edificis municipals i altres espais dins el terme durant el 2025

A Olvan han instal·lat plaques en diferents edificis municipals i altres espais dins el terme durant el 2025 / Ajuntament d'Olvan

Lídia López

Berga

La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat a les alcaldies del Berguedà els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya, el PLATER. Segons la versió preliminar d'aquest informe, la comarca haurà de produir 1.305,1 MW d'energia solar fotovoltaica i eòlica en l'horitzó de l'any 2050, és a dir, unes 50 vegades més del que es disposa en l'actualitat.

Segons les dades facilitades pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la generació estimada es dividirà entre 1.301,2 MW d'energia solar fotovoltaica i 3,9 MW d'eòlica. En el mateix escrit, l'organisme apunta que, actualment, la potència ja instal·lada a la comarca així com l'autoritzada o en tramitació per executar-se ascendeix a 25,2 MW, un valor que ja computa per a aquest objectiu a 24 anys vista.

En l'àmbit fotovoltaic, el qual representa un 99,7% del propòsit global, es planteja que el Berguedà aculli 119,2 MW en edificis i 59,3 MW en espais artificialitzats (com poden ser pedreres o abocadors en desús, a tall d'exemple). Ara bé, el gruix majoritari de i 1.122,7 MW se situarà en espais no artificialitzats que, segons les estimacions del treball, implicarà una ocupació d'aquest tipus de terreny per a l'aprofitament fotovoltaic de 1.820 hectàrees, un 1,5% del total de la superfície de la comarca.

Integració en la regulació local

La directora de l'ICAEN ha exposat als representants dels 31 municipis del Berguedà la metodologia emprada per establir els fonaments del PLATER en una trobada celebrada a Gironella aquest dilluns. En tot cas, Camp va convidar els electes a fer aportacions de cara a la redacció final del document. Cal tenir present que, durant el període de consultes prèvies, es van rebre 358 aportacions.

Un cop s'iniciï el termini d'informació pública, que s'allargarà tres mesos, els municipis berguedans podran presentar les seves propostes. Entre altres recursos, disposaran d'eines com un visor web cartogràfic per poder conèixer al detall els resultats preliminars del PLATER sobre el seu municipi i poder fer les propostes pertinents. A més, un cop aprovat definitivament el Pla, es posa de manifest que els ajuntaments podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per exercir la seva capacitat de decisió a l'hora d’ordenar la instal·lació d'energies renovables en el seu territori, sempre amb línia amb els criteris definits al PLATER.

En la línia del PROENCAT

Des del Departament assenyalen que s'ha definit la capacitat de generació de tot el país, de tal manera que "cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial". D'una banda, calcula el potencial dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d'acceleració per a la implantació d'energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d'energia eòlica. De l'altra, a partir d'una "metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país", el PLATER ha identificat sobre el mapa de Catalunya "aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l'acollida de parcs eòlics, per un costat, i de plantes fotovoltaiques, per l’altre", descriuen en el comunicat.

Per tot plegat, des del Govern emfatitzen que el PLATER té com a finalitat "ordenar la implantació d'energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica, en el conjunt de Catalunya" perquè es compleixin els objectius previstos en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT). Amb aquesta finalitat, remarquen, "esdevindrà una eina que ajudi els municipis a regular la instal·lació d'energies renovables en el seu terme". D'acord amb la PROENCAT, la descarbonització del sistema energètic català requereix la instal·lació de 62.000 MW d'energia renovable fins a l'any 2050, incloent-hi els ja instal·lats i autoritzats.

