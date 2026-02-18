Política
BeGI critica que es cobri la taxa de gual tot i que no hi hagi grua
L'equip de govern insisteix que el tribut és necessari per bloquejar l'accés als garatges i reitera que pròximament tornarà a licitar el servei
La situació contractual de la grua a Berga torna a la palestra. Judit Vinyes, portaveu de Berga Grup Independent (BeGI), ha criticat que s'estigui cobrant la taxa de gual malgrat que no es disposi de grua. La regidora considera "poc honest" que es carregui aquest tribut a la ciutadania sense que hi hagi contractat aquest servei, que la formació ha reclamat en diferents ocasions. Des de l'equip de govern recorden que l'ordenança reguladora va més enllà de la grua, si bé l'alcalde, Ivan Sànchez, reitera que el seu objectiu és tornar a licitar el servei pròximament.
Vinyes va fer públic, a través d'un comunicat de premsa i en el decurs del plenari del mes de febrer, les dades del recapte facilitades des de l'Àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Berga. Els darrers cinc anys, la corporació ha ingressat 456.737 euros en concepte de la taxa de gual. En aquest sentit, la portaveu destaca l'increment de 18.000 euros d'ingrés entre les anualitats de 2020 i 2025, tot i que "el nombre de rebuts es manté pràcticament estable, al voltant dels 1.850–1.860 guals".
"Cec que no hem de barrejar la taxa de gual, malgrat que pugui semblar que té relació", compartia Sànchez a l'exposició de Vinyes, incidint que "si no tens gual i un cotxe t'aparca a la porta del garatge, la Policia no actuarà". Per la seva banda, el titular d'Hisenda, Moisès Masanas, va precisar que part del tribut també es destina, des que es va regular el mateix, a cobrir el desgast provocat pel pas dels vehicles per sobre les voreres a l'hora d'accedir als aparcaments privats.
Sigui com sigui, el batlle va reconèixer que l'equip de govern té previst tornar a publicar la licitació del servei de grua, que ja va quedar deserta temps enrere, amb el desig que hi vulguin concórrer empreses. "No ho podem demorar més, així que tirarem endavant", certificava. A la vegada, l'alcalde va remarcar que Vinyes és coneixedora de primera mà de l'evolució que ha seguit aquesta contractació, pel fet que han treballat directament amb la regidora amb diferents opcions i possibilitats al llarg del mandat.
"Per molt que vulguin inventar i donar voltes, no. I no rotund", replicava la portaveu de BeGI a les exposicions de Sànchez i Masanas, sentenciant que "se sobreentén que hi ha d'haver el servei de grua".
