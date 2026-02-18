Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Festes

Berga clou els actes de Carnaval amb l'Enterrament de la Sardina

La comitiva fúnebre ha acompanyat les despulles de les traspassades reines

La crema de les reines del Carnaval

La crema de les reines del Carnaval / Cedida / Alba Barat

Redacció

Berga

Berga ha posat punt final als actes de celebració del Carnaval amb una nova edició de l'Enterrament de la Sardina. La cita s'ha desenvolupat a la plaça del Forn, si bé l'activitat ha engegat a la plaça de Sant Pere, des d'on ha engegat una rua fúnebre amb motiu del funest traspàs de les dues reines del Carnestoltes d'enguany, Thelma i Louise.

La comitiva de ploraneres, juntament amb la comparseria de La Bauma dels Encantats i els músics de l'Escola Municipal de Música de Berga han acompanyat les despulles de les reines. El Notari de Madrona ha donat a conèixer les darreres voluntats de ses majestats, que han acomiadat una atípica edició del Carnaval a la capital del Berguedà marcada per l'afectació meteorològica i la inusual doble ració de rues. El comiat, com és habitual, ha clos amb una sardinada popular a càrrec de la Penya Boletaire de Berga. També han participat en la jornada els membres de l'Agrupació Teatral la Farsa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents