Festes
Berga clou els actes de Carnaval amb l'Enterrament de la Sardina
La comitiva fúnebre ha acompanyat les despulles de les traspassades reines
Redacció
Berga ha posat punt final als actes de celebració del Carnaval amb una nova edició de l'Enterrament de la Sardina. La cita s'ha desenvolupat a la plaça del Forn, si bé l'activitat ha engegat a la plaça de Sant Pere, des d'on ha engegat una rua fúnebre amb motiu del funest traspàs de les dues reines del Carnestoltes d'enguany, Thelma i Louise.
La comitiva de ploraneres, juntament amb la comparseria de La Bauma dels Encantats i els músics de l'Escola Municipal de Música de Berga han acompanyat les despulles de les reines. El Notari de Madrona ha donat a conèixer les darreres voluntats de ses majestats, que han acomiadat una atípica edició del Carnaval a la capital del Berguedà marcada per l'afectació meteorològica i la inusual doble ració de rues. El comiat, com és habitual, ha clos amb una sardinada popular a càrrec de la Penya Boletaire de Berga. També han participat en la jornada els membres de l'Agrupació Teatral la Farsa.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa