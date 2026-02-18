Promoció turística
El Berguedà exposa la seva oferta cicloturística en una fira especialitzada dels Països Baixos
L'ADB remarca l'interès pel mercat neerlandès, destacant-lo com un dels principals emissors de turisme de bicicleta d'Europa
Redacció
El Servei de Turisme de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) ha participat aquest cap de setmana a la Fiets en Wandelbeurs, celebrada a Utrecht (Països Baixos). Es tracta d'una mostra molt consolidada al país, especialitzada en senderisme i cicloturisme, en la qual els milers d'assistents busquen noves destinacions, equipament especialitzat i propostes d'experiències vinculades a la bicicleta. La fira també se celebra anualment a Gent (Bèlgica).
En un comunicat de premsa, l'Agència detalla que la comarca s'ha exposat dins l'espai de la Diputació de Barcelona, integrat al taulell general de Catalunya. Des d'aquest estand s'ha fet promoció del Berguedà com a "destinació de turisme actiu, sostenible i de qualitat". En aquest sentit, assenyalen que, durant els tres dies de fira, s'ha atès un públic "especialment interessat a planificar vacances o escapades centrades en el cicloturisme, amb una motivació lúdica i de descoberta del territori".
Més enllà del punt d'exposició fix, el Berguedà també ha protagonitzat una presentació específica de l'oferta cicloturística, organitzada conjuntament amb l'Agència Catalana de Turisme i amb la participació del periodista i fotògraf neerlandès Erwin Visser, que el juliol passat va visitar la comarca. El ponent va explicar la seva experiència ciclista en primera persona, destacant no només "els recorreguts i les infraestructures, sinó també el paisatge, el patrimoni cultural, la gastronomia i l'hospitalitat del territori", remarquen.
Interès pel mercat neerlandès
Des de l'ADB posen de manifest que aquesta acció forma part d'una estratègia de promoció especialment enfocada en el públic neerlandès, que també ha comptat amb la publicació d'un reportatge sobre el Berguedà a la revista especialitzada Fietssport, editada per la Federació Holandesa de Ciclisme (NTFU). La signen els periodistes Erwin Reijneveld i Erwin Visser, parlant de l'experiència de l'estiu passat a la comarca.
Segons l'Agència, "el mercat neerlandès és un dels principals emissors de cicloturisme d'Europa" i "fruit de les accions de promoció desenvolupades els darrers anys, el públic holandès ja és present al Berguedà". "El mercat neerlandès és estratègic per al Berguedà, especialment en l'àmbit del cicloturisme, perquè es tracta d'un perfil de visitant que valora el paisatge, la sostenibilitat i l'autenticitat del territori", corrobora el conseller comarcal de Turisme, David Font.
El conseller assevera que "aquestes accions formen part d'una estratègia continuada de promoció internacional orientada a captar un visitant respectuós, amb interès pel territori i amb estades que generin un impacte positiu i equilibrat a la comarca". Finalment, també detalla que en paral·lel al cicloturisme, aquestes propostes reforcen l'oferta disponible i que combina "esport, cultura, gastronomia i hospitalitat, que és un dels nostres principals actius".
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà