La Canal Roja, on hi va haver l'accident mortal del jove de Berga, és del màxim nivell de dificultat
Segons fons expertes, en anar completament sol, la víctima va intentar l'ascensió sense poder assegurar-se enlloc
E.F.B.
La canal per on va intentar ascendir l'Albert Martínez Giró, el jove de 32 anys que va perdre la vida aquest dimarts al Pedraforca, és considerada de categoria AD+, el que significa de màxima dificultat en el món de l'escalada. Tècnicament, les sigles signifiquen Assegurat Difícil. És una de les primeres rutes que es va explorar per pujar al Pedraforca, conjuntament amb la de la Grallera, a la qual es pot accedir des d'aquesta, i també és una de les més habituals en ascensos hivernals d'alt nivell.
Però és que a més a més, aquest escalador anava completament sol, cosa que va provocar que no pogués assegurar-se enlloc, i només depengués dels piolets i els crampons. És la modalitat anomenada free solo, una de les modalitats extremes del món de l'escalada.
Regió7 ha pogut consultar fonts coneixedores de l'escalada al Pedraforca, i diuen que a la dificultat, s'hi afegeixen les condicions del temps i la neu de la zona. Les canals estan completament nevades, i per això no es pot fer servir cap mena de pitó o parabolt per subjectar-se a la roca, entre altres coses perquè la roca està coberta per una àmplia capa de neu. I una capa de neu que és una barreja de neu dura i neu tova, facilitat pels canvis de temps. Les altes temperatures de les darreres hores podrien haver facilitat que la placa superior que havia de subjectar l'escalador fos més fràgil del que es pensava, i que acabés clavant els piolets o els crampons en una neu tova que podria haver provocat la seva caiguda. Segons les fonts consultades per aquest diari, aquest problema s'agreuja per l'hora en què va intentar l'ascens: passades les 4 de la tarda, per la qual cosa l'efecte del sol sobre la neu, en un dia assolellat com va ser aquest dimarts, encara era superior.
El cos sense vida del jove escalador va ser trobat a la una de la matinada d'aquest dimecres, després que el vespre del dimarts es donés l'avís per desaparició. Les restes van ser localitzades al peu de la zona d'ascens a aquesta perillosa canal.
