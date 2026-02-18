Patrimoni cultural
Un estudi confirma l'autoria del Xalet del Catllaràs: és obra d'Antoni Gaudí
El director de la Càtedra Gaudí de la UPC, Galdric Santana, és el responsable de la recerca que corrobora la creença popular sostinguda des de fa anys pels veïns de la Pobla de Lillet
Els veïns i veïnes de la Pobla de Lillet tenien raó: el Xalet del Catllaràs és obra d'Antoni Gaudí. Així ho corrobora l'estudi elaborat per l'arquitecte Galdric Santana, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), a petició del Departament de Cultura. Les conclusions s'han fet públiques en una presentació celebrada aquest dimecres al municipi de l'Alt Berguedà, que ha comptat amb la participació de la consellera de Cultura, Sònia Hernández; l'alcalde de la Pobla, Enric Pla, i l'autor de l'estudi.
Segons Santana, hi ha quatre elements que evidencien la implicació de Gaudí en la projecció d'aquest singular edifici ubicat a la serra del Catllaràs, a partir dels quals s'ha fonamentat el seu treball. El més distintiu, apunta, és la secció transversal del Xalet, en concret pel que fa a la geometria de l'arc interior. La corba mostra un estil constructiu únicament a l'abast de l'arquitecte barceloní en aquella època (el treball data entre 1901 i 1908). Altres trets que permeten reconfirmar l'autoria de Gaudí són la construcció en volta de racó de claustre en una edificació annexa ja desapareguda, l'ús de distribuïdors a 45° per aprofitar al màxim l'espai interior, i les afirmacions documentades d'Asís Viladevall i Domingo Sugrañes.
Ara bé, el fet és que Gaudí no va signar les obres ni en va reivindicar mai l'autoria. Aquesta situació pot provenir pel fet que, sent una època de molta feina de l'arquitecte, no es va encarregar de dirigir els treballs, i això va provocar que el projecte fos modificat per tercers, resultant en una execució que no seguia de forma fidedigna la seva proposta. En la mateixa línia, es creu que qui podria haver dirigit els treballs va ser Juli Batllevell, col·laborador habitual de Gaudí, tot i que no s'ha pogut certificar. Posteriorment i amb el pas dels anys, el Xalet ha estat objecte d'algunes modificacions.
"És un dia important per la Pobla de Lillet", ha celebrat Enric Pla, afegint que "ningú podrà posar en dubte que el Xalet és obra de Gaudí". En una línia similar, Sònia Hernández ha compartit l'alegria dels locals i ha posat en relleu que la certificació és fruit d'un estudi "molt rigorós". "Calia aclarir l'atribució del Xalet a Gaudí, que era llargament intuïda, però que mai s'havia demostrat científicament", ha recalcat.
Any Gaudí 2026
La presentació de l'estudi s'emmarca dins l'agenda de l'Any Gaudí, la commemoració oficial del centenari de la mort d’Antoni Gaudí, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la participació coordinada de totes les obres i entitats vinculades al llegat de l’arquitecte. La commemoració pretén explicar la dimensió científica i interdisciplinària de l'obra de Gaudí, a més de difondre la seva obra més desconeguda per afavorir la conservació del llegat gaudinià.
