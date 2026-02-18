Mor al Pedraforca un escalador veí de Berga
L'home va sortir per la zona de la Canal Roja i va patir un accident que va costar-li la vida
Els serveis d'emergències han desplegat un ampli dispositiu aquesta matinada per trobar la persona, que no responia als intents de contacte des des del vespre
Els Mossos d'Esquadra faran, al llarg d'aquest matí, el rescat del cadàver de l'home que ahir a la tarda va patir un accident mortal d'escalada al Pedraforca. Un cop localitzat durant la nit pels serveis d'emergència, el cos ha restat al lloc de l'accident custodiat per unitats de seguretat ciutadana dels Mossos fins que un helicòpter amb efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) puguin dur a terme l'aixecament del cos de l'home, un cop fetes les tasques d'investigació.
Segons ha pogut saber Regió7, la víctima seria un jove de 32 anys veí de Berga, que havia sortit a fer una ruta d'escalada per la zona de la Canal Roja, quan va patir un accident que li va costar la vida. Els serveis d'emergències van rebre un avís a les 21.34 hores que no podien contactar amb el finat, que havia marxat a la tarda cap al vessant nord de massís i no havia tornat. El cos ha estat localitzat sense vida aquesta matinada.
A conseqüència, es va activar un dispositiu de recerca coordinat pels Bombers, que va centrar-se en la zona de la Canal Roja. Segons les informacions dels alertants, l'home s'hauria dirigit cap a aquest punt després de deixar el cotxe al pàrquing del Mirador de Gresolet. A l'hora d'avís als serveis d'emergències, el vehicle continuava estacionat i sense ningú a l'interior, tal com va confirmar el guarda del refugi Lluis Estasen.
La neu, clau per trobar-lo
Una pista ha estat clau a l'hora de trobar-lo. Durant la pujada, un equip del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) que participava en la recerca ha intuït una traça a la neu i s'ha pres com a referència com a possible itinerari. Ràpidament, s'ha localitzat i s'ha seguit una traça que s’enfilava per una canal directa al vessant nord del Pedraforca. De seguida, els efectius que buscaven l'home han vist diversos accessoris de muntanya a terra. No gaire lluny, hi havia el cos sense vida de l'excursionista.
El dispositiu
El dispositiu de recerca ha comptat amb una vintena d’efectius i deu dotacions entre les quals efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell i de Cerdanyola del Vallès, el Grup Caní de Recerca (GRCR) amb dos guies i gossos de venteig i de rastreig, l’equip de drons de la unitat de Mitjans Aeris, i la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) que ha desplegat un centre de comandament des d’on els Bombers han coordinat la recerca.També hi han participat cinc dotacions dels Mossos d’Esquadra. Per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’hi han desplaçat una unitat i s’ha activat l’equip de psicòlegs.
