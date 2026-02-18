La Generalitat actua contra la sinistralitat de Cercs fent la carretera C-16 de només un carril per sentit
El Govern intervé en una actuació urgent abans d'assumir el projecte d'ampliació dels quilpòmetres d'autovia i del carril reversible que no tenen data
La Generalitat ha decidit eliminar el carril d’avançament que hi ha a Cercs en sentit Manresa, per tal de reduir la sinistralitat en aquest punt. Hi ha hagut diversos accidents en els darrers mesos, el mes greu, un del passat mes de desembre en què van morir dos nens, germans, que anaven en un vehicle amb els seus pares, també ferits greus. Els treballs s’executen durant aquesta setmana. Aquest dilluns, els alcaldes del Berguedà havien fet un manifest reclamant millores a la C-16, però, sobretot, més seguretat.
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està executant uns treballs que preveuen eliminar el segon carril de circulació, en sentit Manresa, per impedir els avançaments i aplicarà un seguit de mesures per afavorir la seguretat.
Aquesta actuació abasta un tram de 600 metres a la C-16, a Cercs, entorn del quilòmetre 101. Entre altres mesures es farà un pintat d’un zebrat central que separi els dos sentits de circulació, es traslladen les balises de separació, hi haurà bandes fressades per alertar els conductors si surten de l'espai de circulació, s'implantaran capta fars en el zebrat, s'adequarà la senyalització vertical i es limitarà la circulació màxima a 70 km/h en el tram del revolt.
D’aquesta manera, explica el departament, s’implanta la limitació de carrils de fer permanent la reducció de carril, que ara s’aplica en aquest entorn en les operacions especials de trànsit. La Generalitat farà un seguiment del funcionament de la mesura que s’ha decidit implantar i analitzarà la idoneïtat d’aplicar mesures de seguretat i de gestió de la mobilitat addicionals.
La Generalitat té pendent un projecte d'ampliació del tram d'autovia de l'eix al nord de Berga i uns quilòmetres amb un carril reversible, el primer que es vol implantar a Catalunya, però tot i que fa anys que la idea està damunt la taula, a hores d'ara no s'ha fet públic un calendari per iniciar les obres ni un pressupost assumit per executar-les.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La ruta de només 9 quilòmetres que no et pots perdre de la Costa Brava: de Calella a Tamariu
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa