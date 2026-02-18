Rescatat el cadàver de l'excursionista mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez, de 32 anys i veí de Berga
L'helicòpter dels Mossos d'Esquadra ha traslladat el cadàver fins l'heliport de Berga, on l'ha recollit el vehicle de la funerària
A tres quarts d'onze d'aquest matí ha començat el rescat del cadàver del jove de 32 anys que aquest dimarts va perdre la vida al vessant nord del Pedraforca, mentre practicava escalada. L'helicòpter dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del rescat, i han traslladat el cos a l'heliport de Berga, on ha estat recollit pel vehicle funerari. La víctima és Albert M.G. de 32 anys i veí de Berga.
Agents del cos de la unitat de seguretat ciutadana han custodiat el cadàver durant tota la nit fins que aquest matí s'ha pogut fer el reconeixement pericial de la zona i de les causes de l'accident, i s'ha pogut procedir a l'aixecament del cadàver.
L'accident es va produir entre les canals Roja i La Grallera. El jove havia aparcat al Mirador del Gresolet i va sortir a les tres de la tarda des del refugi de Lluís Estasen cap a la zona d'escalada. Al cap d'una bona estona, els familiars van avisar que havien perdut contacte amb ell, i un amic es va dirigir fins al refugi. Va ser aleshores quan es va alertar els serveis d'emergència. L'avís es donava a les 21.34 hores.
Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena d’efectius i deu dotacions de Bombers de la Generalitat, entre les quals efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell i de Cerdanyola del Vallès, el Grup Caní de Recerca (GRCR) amb dos guies i gossos de venteig i de rastreig, l’equip de drons de la unitat de Mitjans Aeris, i la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) que va desplegar un centre de comandament des d’on els Bombers van coordinar la recerca. Els Mossos d'Esquadra també van desplegar cinc unitats, i el SEM va activar 1 ambulància i 1 equip de psicòlegs pels familiars.
Durant la pujada cap a la canal Roja, i passades la una de la matinada, un equip dels GRAE va intuir una traça a la neu que van prendre com a referència com a possible itinerari. Ràpidament, es va seguir i es va veure que s’enfilava per una canal directa al vessant nord del Pedraforca i, poc després, ja es van trobar diferents accessoris de muntanya, i finalment, el cos de l’excursionista, precipitat, i ja sense vida.
Per la seva banda, l'ajuntament de Saldes es va posar des del primer moment al servei dels cossos d'emergència i aquest matí ha volgut expressar a Regió7 el seu condol als familiars i amics de la víctima, i l'agraïment als cossos que van participar a les tasques de rescat.
