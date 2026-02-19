Patrimoni cultural
La Pobla de Lillet també vol certificar el vincle gaudinià dels Jardins Artigas
Ara que la Càtedra Gaudí i el Departament de Cultura han certificat l'autoria d'Antoni Gaudí del projecte del Xalet del Catllaràs, la Pobla de Lillet treballarà perquè es repliqui l'estudi a l'altre element patrimonial present al municipi i popularment adjudicat a l'arquitecte català. Es tracta dels Jardins Artigas, un espai construït aprofitant les formacions naturals i dissenyat amb un estil modernista que integren elements propis de l'univers gaudinià.
"El testimoni oral que ha passat de pares a fills al nostre poble ja ens havia dit sempre que el Xalet el Catllaràs i els Jardins Artigas eren obra d'Antoni Gaudí, però amb això no n'hi havia prou", ha compartit l'alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, respecte del treball elaborat pel director de la Càtedra Gaudí de la UPC, Galdric Santana. El batlle ha aprofitat l'acte de presentació de la recerca per "reiterar l'alegria que tenim els poblatans i poblatanes per aquest estudi", avançant que la satisfacció del poble "serà total el dia que puguem certificar també que els Jardins Artigas són obra d'Antoni Gaudí".
Segons s'ha explicat sempre al poble, aquest jardí és el resultat de l'agraïment d'Antoni Gaudí a la família Artigas, propietària d'una fàbrica a la Vall de Lillet que va allotjar l'arquitecte en la seva estada al municipi. Es va construir en un terreny a tocar de la nau, amb una planificació que coincideix amb l'inici dels treballs per a la construcció del Parc Güell de Barcelona i que traslladen a l'Alt Berguedà detalls tan icònics de la seva arquitectura com el trencadís, els arcs i les escultures.
Però, com en el cas del Xalet, el consistori vol que això quedi refermat: "La voluntat de l'Ajuntament és certificar els Jardins Artigas com una obra de Gaudí", ha declarat el batlle. Sigui com sigui, Pla ja ha avançat que, tenint en compte l'agenda de la Càtedra Gaudí amb motiu de la commemoració de l'Any Gaudí, aquest serà un encàrrec que s'haurà de treballar, com a mínim, a partir de l'any vinent.
El recurs turístic més visitat del Berguedà
La situació actual dels Jardins Artigas és molt diferent de la del Xalet del Catllaràs. El primer és visitable i, des de fa uns anys, és l'equipament turístic que rep més persones a la comarca, amb xifres que superen els 40.000 visitants anuals. La seva oferta sovint es complementa amb la del Tren del Ciment i el Museu del Ciment. En canvi, el segon no disposa actualment de cap ús. Des de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet assenyalen que "volem vincular la seva activitat al món excursionista", amb el desig que pugui esdevenir un equipament guardat i a l'abast dels veïns i veïnes.
