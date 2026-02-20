Seguretat viària
Ajuntament i Consell valoren positivament l'actuació a la C-16 a Cercs
Des d'ambdues administracions es mantindran amatents a la progressió de la mesura així com de l'avenç de nous treballs que permetin reduir la sinistralitat
L'Ajuntament de Cercs i el Consell Comarcal del Berguedà es mostren satisfets per la intervenció que, aquesta setmana, es desenvolupa al quilòmetre 101 de la C-16. Després que el conjunt de les alcaldies, amb el suport de l'ens supramunicipal, demanés als òrgans responsables que actuïn en els punts on es concentren més accidents de trànsit, la supressió d’un carril en sentit sud passat el Túnel de Cercs ha rebut l'aval dels electes de la comarca. Ara bé, insten les administracions superiors a continuar-hi treballant.
"De moment, amb aquesta actuació que ens hi fan, trobo que ens eviten el màxim perill del tram, que són el de xocs frontals. I això és molt important", ha valorat al respecte el batlle, Urbici Malagarriga, qui ha incidit que "després de les desgràcies que hi hem patit, agraeixo que s'hagin posat a treballar per evitar els accidents que hi pugui haver". Per a Malagarriga, la nova realitat en aquest punt, que s'estén uns 600 metres i engloba el carril d'acceleració en direcció Berga, facilitarà que el tram "quedi força protegit", celebrant que la mesura dona resposta a "una qüestió que hem demanat insistentment".
En una línia similar, el president del Consell, Moisès Masanas, també fa una lectura positiva dels treballs. "Celebrem que han actuat de pressa després que els demanéssim millores de seguretat en els punts on s'acumulen més accidents", ha dit en declaracions a Regió7, afirmant que estaran "atents per veure si funciona o no". Ara bé, també ha assenyalat que, a parer seu, "és importantíssim que hi hagi separació física entre els cotxes que van en sentit nord i sud", cosa que està prevista en l'ampliació projectada amb mitjana mòbil, encara sense calendari d'actuació. "Som insistents i persistents a l'hora de manifestar que està bé que fem actuacions per evitar accidents en la situació que tenim ara mateix, però per a nosaltres la solució va més enllà", reconeix al respecte Masanas.
De fet, el president també s'ha mostrat comprensiu amb els possibles inconvenients que pot suposar la supressió del carril d’avançament: "Sabem que, quan hi ha un sol carril i segons el tipus de vehicle que trobis davant, tindràs dificultats per moure't", diu, afegint que "entenem que aquesta solució que s'ha pactat, potser no és la quina agradarà més als usuaris, però com a mínim és millor que el que teníem".
Pendents de més intervencions
Des de Cercs, es manté que hi ha dos punts "crítics" pel que fa a la sinistralitat. L'un és al quilòmetre 101, just on s'ha intervingut, i l'altre és al 106.9, al revolt entre la Rodonella i l'antiga central tèrmica. "Aquí serà més difícil actuar, perquè hi ha poc espai a la calçada", ha compartit l'alcalde, que està a l'espera del que determinin els tècnics, però avança que poden implicar mesures des de la reducció de la màxima velocitat permesa i reforç de la senyalització, al reasfaltatge o execució de bandes fresades per alertar els conductors.
"Com a electes, no ens volem posar a fer de tècnics", ha posat de manifest, per la seva banda, Masanas, qui confia en l'expertesa dels titulars i dels responsables de l'explotació de l'autovia de cara a definir les intervencions necessàries. "Al final, hi ha molts berguedans i berguedanes circulant cada dia per aquesta carretera, i el que volem és que es prioritzi al màxim la seguretat. Això és el que hem demanat, principalment”, sentencia.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se