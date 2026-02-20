Igualtat
El Berguedà impulsa una campanya comarcal contra l'LGTBI-fòbia a l'esport
Les accions més visibles consisteixen a col·locar pancartes reivindicatives i fer públics uns vídeos divulgatius fets amb els clubs i entitats
Redacció
L'Àrea d’Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Berguedà ha impulsat una campanya de sensibilització sobre l'LGTBI-fòbia al sector esportiu. L'acció compta amb la col·laboració de diversos municipis, clubs i entitats de la comarca, i té com a tret de sortida la publicació d'un vídeo divulgatiu al voltant de la temàtica protagonista.
La iniciativa s'executa amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia a l'Esport (19 de febrer), destacant la capacitat de socialització, convivència i transmissió de valors que té la pràctica esportiva. L'objectiu de la campanya és avançar cap a espais més segurs, tenint en compte que, avui dia, encara persisteixen situacions de discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere que impedeixen el ple exercici dels drets de persones LGTBI+. Per això, es proposa un abordatge proper, preventiu i estructural, per contribuir a erradicar aquestes violències.
La primera acció ha consistit en la publicació un vídeo comunitari per evidenciar el compromís del sector amb la diversitat i el respecte. Se n'han filmat dos, entre els quals participen 18 clubs i entitats esportives del Berguedà. D'altra banda, tots els camps de futbol i pavellons esportius del territori exhibiran una pancarta amb el lema: "Esport per sumar, mai per discriminar. Al Berguedà, desmarca't de la LGTBI-fòbia", per tal que el missatge arribi a totes les persones que formen part del teixit esportiu, des d'equips i famílies, fins a aficions i personal tècnic.
Més enllà de les propostes visibles, la campanya inclou un treball tècnic anual, adreçat a clubs i entitats esportives berguedanes. Per exemple, consta d'activitats formatives i d'assessorament especialitzat per dotar als agents esportius de recursos per identificar, prevenir i actuar davant de situacions LGTBI-fòbiques i altres discriminacions i violències. També es faciliten eines per a l'elaboració de protocols i materials de sensibilització sobre violències i discriminacions, especialment en gènere i diversitat afectiva-sexual, adaptats a les realitats de cada club i entitat. Tot plegat, la finalitat és impulsar espais esportius segurs, inclusius i lliures de discriminacions, per poder garantir una pràctica esportiva basada en el respecte, la diversitat i la convivència.
