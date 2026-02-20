Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Igualtat

El Berguedà impulsa una campanya comarcal contra l'LGTBI-fòbia a l'esport

Les accions més visibles consisteixen a col·locar pancartes reivindicatives i fer públics uns vídeos divulgatius fets amb els clubs i entitats

La pancarta de la campanya ja llueix al Municipal de Berga

La pancarta de la campanya ja llueix al Municipal de Berga / Consell Comarcal del Berguedà

Redacció

Berga

L'Àrea d’Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Berguedà ha impulsat una campanya de sensibilització sobre l'LGTBI-fòbia al sector esportiu. L'acció compta amb la col·laboració de diversos municipis, clubs i entitats de la comarca, i té com a tret de sortida la publicació d'un vídeo divulgatiu al voltant de la temàtica protagonista.

La iniciativa s'executa amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia a l'Esport (19 de febrer), destacant la capacitat de socialització, convivència i transmissió de valors que té la pràctica esportiva. L'objectiu de la campanya és avançar cap a espais més segurs, tenint en compte que, avui dia, encara persisteixen situacions de discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere que impedeixen el ple exercici dels drets de persones LGTBI+. Per això, es proposa un abordatge proper, preventiu i estructural, per contribuir a erradicar aquestes violències.

La primera acció ha consistit en la publicació un vídeo comunitari per evidenciar el compromís del sector amb la diversitat i el respecte. Se n'han filmat dos, entre els quals participen 18 clubs i entitats esportives del Berguedà. D'altra banda, tots els camps de futbol i pavellons esportius del territori exhibiran una pancarta amb el lema: "Esport per sumar, mai per discriminar. Al Berguedà, desmarca't de la LGTBI-fòbia", per tal que el missatge arribi a totes les persones que formen part del teixit esportiu, des d'equips i famílies, fins a aficions i personal tècnic.

Notícies relacionades

Més enllà de les propostes visibles, la campanya inclou un treball tècnic anual, adreçat a clubs i entitats esportives berguedanes. Per exemple, consta d'activitats formatives i d'assessorament especialitzat per dotar als agents esportius de recursos per identificar, prevenir i actuar davant de situacions LGTBI-fòbiques i altres discriminacions i violències. També es faciliten eines per a l'elaboració de protocols i materials de sensibilització sobre violències i discriminacions, especialment en gènere i diversitat afectiva-sexual, adaptats a les realitats de cada club i entitat. Tot plegat, la finalitat és impulsar espais esportius segurs, inclusius i lliures de discriminacions, per poder garantir una pràctica esportiva basada en el respecte, la diversitat i la convivència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  2. Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
  3. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  4. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
  5. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
  6. Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
  7. Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
  8. Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca

El Berguedà impulsa una campanya comarcal contra l'LGTBI-fòbia a l'esport

El Berguedà impulsa una campanya comarcal contra l'LGTBI-fòbia a l'esport

Illa manifesta el seu «compromís total» amb la recaptació de l’IRPF per desbloquejar els pressupostos amb ERC

Illa manifesta el seu «compromís total» amb la recaptació de l’IRPF per desbloquejar els pressupostos amb ERC

El Solsonès digitalitza els avis

El Solsonès digitalitza els avis

Nou curs especialitzat en ramaderia extensiva per joves ramaders al Pirineu

Nou curs especialitzat en ramaderia extensiva per joves ramaders al Pirineu

Treballadors de centres de menors denuncien: «Hem vist rates a les zones comunes i paneroles a les habitacions dels nanos»

Treballadors de centres de menors denuncien: «Hem vist rates a les zones comunes i paneroles a les habitacions dels nanos»

Investiguen un home per estimbar el seu vehicle per cobrar l’assegurança

Investiguen un home per estimbar el seu vehicle per cobrar l’assegurança

Col·loqui amb Jan Buxaderas sobre la pel·lícula "Balandrau, vent salvatge"

Col·loqui amb Jan Buxaderas sobre la pel·lícula "Balandrau, vent salvatge"

La venda d’habitatges arriba a la segona xifra més alta de la història

La venda d’habitatges arriba a la segona xifra més alta de la història
Tracking Pixel Contents