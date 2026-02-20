Jutgen un individu acusat d'intentar-ne matar un altre a Berga, i anar a robar uns ganivets per fer-ho
Li demanen 12 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i un delicte lleu de furt consumat
El fiscal demana 12 anys de presó per a un individu acusat d'internar-ne matar un altre a Berga, i anar a robar uns ganivets per fer-ho. Els fets van passar al Passeig de la Pau de Berga, cantonada amb la plaça dels Països Catalans. El fiscal relata en el seu escrit d'acusacions que eren prop d'un quart de quatre de la tarda del dia 24 de setembre de 2024 quan l'acusat es va trobar amb la víctima i van començar a discutir. Però la discussió va acabar quan, segons fiscalia, l'acusat va dir "no pateixis, que per això hi ha els ganivets!". I va marxar.
Va marxar directe a un supermercat proper, va agafar una caixa de cinc ganivets d'uns 20 centímetres de fulla, i va sortir sense pagar. Directe a buscar a l'altra persona, i tot amb intenció de fer-li mal, segons l'escrit de la fiscalia. El va trobar a una zona enjardinada del passeig de la Pau amb Gran Via, i va treure tres ganivets de la caixa. En va agafar dos amb una mà i un tercer amb l'altra i es va apropar pel darrere a la que seria la seva víctima, a la qual va clavar ganivetades a diferents parts del cos, fins que una parella dels Mossos d'Esquadra el va aturar. Els agents, afortunadament, estaven molt a prop.
La víctima va patir un traumatisme toràcic greu amb afectació pulmonar, així com múltiples lesions a les extremitats, incloent-hi danys a tendons i nervis, ferides amb afectació de teixits, un traumatisme cranioencefàlic lleu i una infecció respiratòria. Les lesions van requerir drenatge toràcic i diverses sutures, amb un període total de recuperació de 31 dies, dels quals 2 a l’UCI i 7 d’hospitalització.
Per tot plegat, el fiscal li demana 12 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i dos mesos per un delicte lleu de furt consumat. A més a més, una indemnització de més de 29.700 euros per a la víctima, i 42 euros per al supermercat pels ganivets.
El judici se celebrarà dimecres vinent, dia 25 de febrer, a la secció 10a de l'Audiència de Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa