Patrimoni històric
Una Asland inèdita, amb vista de 1984
Rafel Freixa és l'autor de les 70 fotografies cedides a l'arxiu del MNACTEC, amb instantànies fetes en el període d'abandonament de les instal·lacions: després que la fàbrica tanqués i abans d'esdevenir museu
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha incorporat al seu arxiu una col·lecció de 70 negatius fotogràfics monocromàtics amb imatges de l'antiga fàbrica Asland, al Clot del Moro, que daten de l'any 1984. Es tracta d'una donació feta per l'autor, Rafel Freixa, sorgida fa uns mesos després de la seva visita al Museu del Ciment de Castellar de n'Hug. La singularitat de les instantànies és que consten d'elements constructius que, actualment, no són visitables o, directament, han desaparegut.
"Va ser una cosa de joventut", ha compartit l'autor en declaracions a Regió7, qui ha explicat que va saber d'aquestes instal·lacions per la seva xicota de l'època, natural de la Pobla de Lillet. Freixa era un aficionat de la fotografia i, acompanyat d'un amic, es van aventurar a agafar el cotxe i acostar-se a les instal·lacions, aleshores abandonades, de l'antiga cimentera. "Era una construcció espectacular", reconeix, afegint que "costava d'entendre què hi feia un edifici així, en aquell lloc i aquell estat".
La curiositat va empènyer als dos joves a veure de primera mà aquelles naus. Segons detallen les responsables del Museu del Ciment, era un moment que "no hi havia cap mena de seguretat, així que qualsevol podia entrar". I fruit d'aquella incursió, enguany han sortit a la llum 70 fotografies que plasmen l'etapa de deixadesa de les instal·lacions. Com expliquen des de l'equipament, l'espai va estar descuidat entre el 1975, quan va tancar la fàbrica, i el 1996, quan la Generalitat va comprar l’edifici i comença a treballar-hi per convertir-lo en un espai museístic.
I quins elements d'aquestes fotografies són més significatius? Un dels més destacats, tant per l'autor de les imatges com per les responsables del museu són les quines inclouen la xemeneia. Als documents cedits es pot observar completa, però va caure al cap d'uns anys, així que ara només es conserva parcialment. Des de l'equipament també posen en relleu les instantànies on apareixen les naus superiors, un espai no visitable i al qual només hi han accedit en ocasions concretes i comptades, com per exemple, quan s'hi va fer una intervenció d'urgència l'any 2018, perquè encara no estan habilitades. També s'hi poden veure altres punts de l'exterior de la fàbrica, diversos espais interiors, el Xalet del Clot del Moro, els habitatges dels enginyers i la caserna de la Guàrdia Civil.
Poder-les exhibir
Cal tenir present que la donació va sorgir fa cosa d'uns tres mesos quan, tal com ha relatat Freixa, "vam visitar el museu i vaig explicar a la persona que ens va guiar que tenia aquestes imatges". "Els hi vaig enviar per correu i de seguida em va confirmar que era un material inèdit, per al moment que van ser fetes". L'entesa ha estat ràpida i la signatura de l'acta de donació s'ha celebrat recentment, per part de Rafel Freixa i del director del MNACTEC, Albert Tulleuda.
L'autor de les instantànies es mostra satisfet per la cessió: "Per tenir-les en un calaix, crec que és millor fer-les públiques i que tothom les gaudeixi", valora. Per part del Museu del Ciment, remarquen que la donació és molt recent i encara han d'acabar d'analitzar el contingut de les fotografies. De moment, es poden consultar en línia, a través de l'Arxiu del MNACTEC. En tot cas, avancen que l'objectiu és poder exhibir-les dins l'espai l'equipament berguedà. Algunes de les possibilitats, comparteixen, són fer una exposició amb aquestes imatges o bé mirar d'incorporar-les com a plafons en el recorregut visitable. En definitiva, permetre als usuaris un nou punt de vista per contrastar el present i el passat d'aquest museu tan únic del patrimoni industrial català.
