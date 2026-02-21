Festes populars
Egipcis, sirenes, mariachis i molta inventiva: Gironella cedeix a la gresca del Carnaval
La rua ha convocat prop de 800 persones en una vintena de colles, entre les quals han resultat guanyadores les propostes de la GiroTribu, Teòricament adults i El Faraó de Gironella
A Gironella s'han espolsat el cansament d'una primera jornada de Carnestoltes molt intensa per gaudir de l'acte central de la celebració: la Gran Rua. Puntuals, a les cinc de la tarda, han arrencat la cercavila les 19 colles i prop de 800 persones participants enguany, juntament amb les xarangues i els personatges propis del relat carnavalesc, tots ells presidits per la inconfusible Perla. També han respost a la crida els veïns i veïnes de la vila, que han omplert els carrers del recorregut i, a més, molts d'ells s'han animat a disfressar-se. Tot plegat, el poble s'ha convertit en una festa de colors, balls, alegria i molt confeti.
Els gironellencs han tingut el factor meteorològic de cara, brindant una tarda agradable per lluir des de les gales més treballades a les improvisades a darrera hora. En una volta per les places i vies més cèntriques del nucli, les comparses s'han ficat de ple en els seus personatges. Alguns, han optat per les exhibicions amb balls a compàs; mentre que altres han jugat la carta de la picaresca, utilitzant la comèdia com a principal recurs.
Això ha unit en un mateix fil conductor una tribu d'indis, uns gira-sols i uns furbys. Altres optaven per adaptar clàssics, com el Giropoly o el conte Teo visita la Perla. També han coincidit animals que, difícilment, poden casar fora d'un Carnestoltes, com papallones i camaleons, amb uns paons d'espectadors. Tampoc han faltat clàssics com mariachis, un grup de fantasia i fades del bosc. De fet, el viatge ha estat tan complet que, fins i tot, ha anat al passat, amb una representació de l'antic Egipte i un faraó força conegut al poble. Els d'Olvan han passat la tarda netejant mitjons.
La traca final han estat les desfilades a la plaça de l'Estació, que han servit per animar l'espera mentre el jurat deliberava els guanyadors de la jornada. Colla a colla, han tret pit de les seves propostes davant un públic persistent, malgrat que la llum del sol ja hagués passat a descansar. Així, el dictamen ha estat favorable per la GiroTribu, que han guanyat el primer premi a la Millor comparsa, valorat en 400 euros. El segon d'aquesta categoria ha sigut per Furbi Sol (200 euros) i el tercer se l'han emportat les Sirenes (100 euros). El premi a la Millor disfressa ha sigut per a Teòricament adults, que han guanyat 300 euros, seguits dels Camaltònics (150 euros) i el Giropoly (100 euros). En darrera instància, la comparsa del Faraó de Gironella ha guanyat el premi a la categoria de Foranis, que està retribuït amb 250 euros, segons han confirmat a Regió7 des de l'Ajuntament de Gironella.
La festa continua
La gresca encara té corda per estona a Gironella. La celebració del Carnestoltes continuarà amb una nova proposta de sopar popular a l'Espai el Blat, a partir de les 21.00 hores. Amb les piles recarregades, la música tornarà a sonar pels carrers amb el Cercatasques nocturn (23.00 hores), que sortirà i acabarà al Blat, on es viurà la darrera proposta del dia (00.00 hores): el Ball de Carnaval amb ÚltimÀtom, Karnales sound i Mordee_kai Dj. El punt final del Carnaval d'aquest 2026 serà demà, amb l'espectacle teatral La jaula de las locas (18.00 hores).
