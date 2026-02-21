El maratonià Delfí Vilaseca ha presentat el seu llibre solidari a Berga
"Fin, Tu corres, tots correm" és un relat sobre els reptes i la seva superació a partir de les seves experiències en les proves atlètiques de llarga durada
El beneficis del llibre es destinaran a l'institut de recerca IDIBELL, de l'Hospital de Bellvitge
Aleix Calle
Delfí Vilaseca, corredor de maratons berguedà, ha presentat aquest matí de dissabte el llibre "Fin: Tu corres, tots correm", a la Biblioteca de Berga. El llibre, tal com havia explicat Regió7, narra la història d’un corredor, el Delfí, que des de de la seva primera marató ha anat superant els diferents reptes físics, emocionals i vitals que aquesta tasca li ha comportat. Va començar per curses de 5 o 10 km i avui ja completa maratons senceres, a ciutats com Barcelona, Sevilla o Amsterdam. El llibre té finalitats benèfiques. L’acte ha estat conduït pel comunicador Fermí Riu i ha tingut l'acompanyat musical de Raul Benéitez.
Delfí Vilaseca és fill de Berga, té 56 anys i acumula 33 maratons en només una dècada. Va començar a córrer quan ja havia complert els quaranta anys. Després d’haver dedicat tota la vida al futbol —un esport que, segons explica, «em va donar la disciplina necessària»— va decidir penjar les botes i endinsar-se en el món del running. Al principi va optar per distàncies curtes, però aviat es va sentir atret per la marató (42,195 km), una prova que el va captivar, explicava en la presentació del llibre a aquest diari.
La seva primera marató, el 2016 a Barcelona, va ser per a ell un territori desconegut, una experiència intensa que el va marcar profundament. Aquell aprenentatge inicial va donar lloc a una segona i una tercera, i així fins a convertir-se en un hàbit que ja forma part de la seva vida. De les trenta primeres curses en va anar escrivint notes, sensacions, reflexions i emocions en brut que, amb el temps, van donar forma al llibre Fin: tu corres, tots correm. Maratons per superar límits, de Cossetània Edicions.
Delfí, Fin, és pare de família i avui la seva muller, la Marta, i la seva filla, la Maria, l’han acompanyat en aquest acte. Eren companyes avui i ho són, sobretot, al llarg d’aquest camí. El seu germà, mossèn Josep M. Vilaseca (rector de Berga), que també ha intervingut, recorda com la seva mare fou un motiu d’inspiració per córrer en aquestes curses. Per això, el llibre va adreçat a tothom. El lema de presentació “L’esport com a metàfora de vida” interrelaciona tots els murs i dificultats que et trobes corrent i, alhora, a la vida. El pròleg del llibre és d'un berguedà periodista i corredor de maratons, Arcadi Alibés. L’editorial Cossetània n’ha publicat el llibre, els beneficis del qual aniran íntegrament destinats a la recerca de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). D’aquesta institució, hi ha assistit Meritxell Rovira, doctora en biologia, que treballa en el camp de recerca del càncer de pàncrees.
Per tancar l’acte, Delfí ha assenyalat, referint-se a les curses i també a la vida en general, "La meta no és silenci, és respiració fonda, mirar a llarg termini. El més important no és l’arribada, sinó allò que has viscut i queda al teu interior”. Mossèn Vilaseca ha fet un paral·lelisme entre el temple de la Sagrada Família de Barcelona i la figura del corredor, i ha exposat que "els grans projectes de la vida només s’assoleixen amb esforç, perseverança i dedicació: Cada pedra del temple és un pas més de qui corre una marató. El corredor no s’atura, el seu camí és anar a més, no només en cursa, sinó en resiliència, en fer família, en fe i en humanitat”, ha sentenciat.
